"Speriamo non veda da viva il prossimo Natale", odio sul web contro la leghista Sara Foscolo

“Speriamo non veda da viva il prossimo Natale, sta m….”. Il minaccioso messaggio di odio e insulti sul web è stato ricevuto oggi dall’ex deputata savonese Sara Foscolo (Lega).

“E’ la politica di quelli della sinistra, che anche sui social network dimostrano di che pasta sono fatti. Augurare la morte e dare della m…. pubblicamente a una donna e a chi non la pensa come loro sono i modi di chi non ha argomenti per affrontare l’avversario politico. Noi, invece, siamo gente del fare e lavoriamo ai contenuti e ai progetti per continuare a fare crescere il nostro territorio. Auguro buona giornata a tutti. Anche a chi mi augura di non mangiare il panettone il prossimo Natale” ha commentato la leghista Sara Foscolo, candidata alle elezioni regionali di domenica 27 e lunedì 28 ottobre in Liguria.

Un attacco che ha sollevato l'indignazione del mondo politico. Per prime sono arrivate le parole di solidarietà del presidente facente funzione della Regione Liguria, nonché compagno di partito di Foscolo, Alessandro Piana: "Esprimo la mia totale solidarietà e vicinanza all’onorevole Sara Foscolo, candidata della Lega, che è stata oggetto di insulti inaccettabili e vergognosi - afferma - In una società democratica e civile, il dibattito politico deve sempre svolgersi nel rispetto reciproco e nella valorizzazione delle idee, senza mai sfociare in attacchi personali e violenti. Auspichiamo che episodi del genere non si verifichino più e si possa proseguire con confronti sereni e nel rispetto dei diversi punti di vista".