Savona, due nuovi lettini operatori per la ginecologia dell'ospedale San Paolo

"Seppur in modo informale – prosegue il direttore della Struttura complessa - voglio ringraziare pubblicamente a nome della Ginecologia e Ostetricia, la Direzione strategica della Asl2 per il prezioso supporto che affianca il nostro costante impegno a migliorare il nostro reparto, l'insieme delle persone che sono intervenute nella discussione finale (sicurezza, ingegneria clinica, anestesisti, ostetriche etc.) e per l'essenziale lavoro della Dottoressa Tulimiero nell'ascoltare e accogliere le nostre necessità, che si trasforma e concretizza in importanti servizi alle pazienti come questo".