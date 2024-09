Operaio travolto da un bancale di cemento ad Albenga: non è in pericolo di vita

Ha riportato alcune fratture ma non è in pericolo di vita l'operaio che, nella mattinata di ieri (19 settembre, ndr) è rimasto schiacciato da un bancale di cemento mentre si trovava al lavoro in un'azienda che tratta materiali edili nel retroterra di Albenga, in Regione Rapalline.

L'episodio, che ha attivato l'intervento d'emergenza da parte dei sanitari e delle autorità competenti, è accaduto intorno alle 8 del mattina. La Centrale Operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Albenga e l'autoambulanza con personale medico specializzato, oltre al personale dello Uopsal di Asl2.

L'uomo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.