Albenga, operaio schiacciato da un bancale di cemento: codice rosso al Santa Corona

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina ad Albenga, in Regione Rapalline. Un operaio è rimasto schiacciato da un bancale di cemento, provocando un intervento d'emergenza da parte delle autorità competenti. L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 8 presso l'azienda Edil Logistica.

La Centrale Operativa del 112 ha prontamente mobilitato i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Albenga e l'autoambulanza con personale medico specializzato. Sul posto anche il dipartimento U.O.P.S.A.L. della Asl 2.

L'operaio ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le cause sono ancora in via di accertamento.