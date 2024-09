La Samp riceve il Sudtirol e non può sbagliare: in attacco riecco Tutino

Il margine di errore è ormai ai minimi termini per la Sampdoria che oggi alle 15.00 riceve al "Ferraris" il Sudtirol. Pochi dubbi sull'importanza del match, assolutamente da vincere per risollevare umore e classifica, mentre per quanto riguarda la formazione che scenderà il campo dal primo minuto permane il riserbo di mister Sottil.

Lecito attendersi un pizzico di turnover a pochi giorni dal derby di Coppa Italia e così a rigor di logica Romagnoli potrebbe trovare spazio dall'inizio, al suo posto però potrebbe comunque esserci ancora Riccio. Sempre sulla linea difensiva a tre uomini davanti al portiere Silvestri, a sinistra si dovrebbe rivedere Veroli mentre sulla destra è sfida per una maglia da titolare tra Bereszynski e Vulikic. In mezzo al campo le certezze dovrebbero essere Yepes e Benedetti, il ballottaggio è tra Bellemo e Kasami. Sugli esterni spazio a Venuti e Ioannou. In avanti, accanto alla garanzia Coda, ritorna Tutino.

A poche ore dalla sfida odierna, intanto, la società ha comunicato la definitiva rottura con quel passato rappresentato dall'ex presidente Massimo Ferrero: "L’U.C. Sampdoria S.p.a. comunica che in data odierna (ieri ndr) si è conclusa l’operazione di investimento e di ingresso di Blucerchiati S.p.a in U.C. Sampdoria - la nota diffusa dal club - Con l’acquisto da Sport e Spettacolo Holding di 55.976.265 azioni, Blucerchiati S.p.a. detiene oggi il 99,98% del capitale sociale della società".

A questo punto si attende solo l'ultimo atto del closing, in calendario il 22 ottobre presso il Tribunale di Milano, per formalizzare il cosiddetto accordo tombale sul passaggio di proprietà del sodalizio blucerchiato.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Romagnoli, Veroli; Venuti, Benedetti, Yepes, Kasami, Ioannou; Tutino, Coda.

ALLENATORE: Andrea Sottil.

SUDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Kofler, Ceppitelli, Giorgini; Molina, Arrigoni, Kurtic, Rover; Tait, Casiraghi; Odogwu.