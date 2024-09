La Sampdoria rompe il digiuno: un lampo di Venuti e i blucerchiati trovano la prima vittoria in campionato, SudTirol ko 1-0

Contava solo la vittoria. E vittoria è stata. La Sampdoria interrompe la strisca negativa di inizio stagione, trovando i primi tre punti del campionato grazie alla vittoria casalinga contro il SudTirol. Un successo di misura, sudato, ma voluto con le unghie e con i denti, nonostante una condizione mentale ancora non al top.

Maggior compattezza e più attenzione sono gli elementi che caratterizzano il primo tempo, in cui la Samp, disegnata da Sottil con il confermato 3-5-2, gestisce il possesso affidandosi molto a giocate verticali dirette sulle punte, che faticano però a trovare spazi tra le maglie biancorosse del SudTirol, praticamente mai pericoloso dalle parti di Silvestri se non con un innocuo tentativo di testa da parte di Rover.

Sottil telecomanda i suoi dalla panchina cercando di tenere alta la concentrazione: il periodo negativo condiziona ancora le giocate dei blucerchiati, che difficilmente forzano la giocata, fino a quando Venuti, al 20', raccoglie sul secondo palo il cross di Veroli, trovando una gran girata col mancino che si infila sotto l'incrocio.

Un episodio che non scatena la reazione della squadra di Valente, vicina a subire il raddoppio a cinque minuti dall'intervallo, con la traversa a negare sempre a Venuti la doppietta personale.

I ritmi faticano a decollare anche nella ripresa, con i tirolesi sempre più intenzionati a non prenderle che a cercare di raddrizzare il risultato: un atteggiamento che permette alla Samp di far girare la palla senza però riuscire a rendersi pericolosa in area avversaria: serve aspettare il 66' per rivedere al tiro Tutino, chiuso in angolo da Arrigoni.

Sottil rispolvera Kasami, accolto dagli applausi del Ferraris, al posto di Bellemo, meglio in fase di interdizione rispetto a quella di costruzione. Anche Valente pesca dalla panchina cercando di scuotere i suoi, ma il valzer delle sostituzioni, da una parte all'altra, non fa altro che addormentare la partita. A spaventare il popolo blucerchiato ci pensa però Arrigoni al 78', quando la sua punizione dalla trequarti prende una traiettoria beffarda che si stampa sulla traversa: un episodio che manda in confusione i blucerchiati, a un passo dal patatrac due minuti più tardi, in seguito a una leggerezza in fase di disimpegno.

L'ultimo tentativo biancorosso porta la firma di Paszelik in pieno recupero, ma Silvestri non corre alcun rischio: la Sampdoria resiste fino al 95', trova la prima vittoria in campionato e abbandona l'ultimo posto in classifica, in attesa del derby di Coppa di mercoledì contro il Genoa.

Il tabellino:

SAMPDORIA – SUDTIROL 1-0

Reti: 20' Venuti

SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Romagnoli, Veroli; Venuti (55' Depaoli), Benedetti (75' Vieira), Yepes (75' Akinsanmiro), Bellemo (62' Kasami), Ioannou; Tutino, Coda (75' La Gumina). A disposizione : Vismara, Barreca, Riccio, Akinsanmiro, Borini, Meulensteen, Vulikic, Sekulov. Allenatore : Sottil

SUDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Kofler, Pietrangeli, Giorgini; Molina (87' El Kaouakibi), Arrigoni, Kurtic (74' Merkaj), Rover (74' Zedadka); Tait (62' Martini), Casiraghi (62' Praszelik); Odogwu. A disposizione : Drago, Tschoell, Crespi, Davi, Rottensteiner, Ceppitelli, Vimercati. Allenatore : Valente

Arbitro: Perri di Roma 1

Assistenti: Baccini – Raspollini

VAR: Miele – Di Vuolo