Albenga, il Consiglio comunale approva all’unanimità la mozione per l’ampliamento del calendario turistico comprensoriale

Durante il Consiglio comunale di ieri, è stata discussa e approvata all’unanimità la mozione proposta dai consiglieri Guido Lugani, Marina Casa, Nicola Podio, Diego Distilo e Ginetta Perrone, avente ad oggetto l’ampliamento del calendario delle manifestazioni turistiche nel comprensorio della Piana Ingaurta.

Nel corso della presentazione della mozione, il consigliere Guido Lugani ha evidenziato la necessità di una maggiore sinergia tra Albenga e i comuni limitrofi per creare un’offerta turistica integrata, capace di attrarre un pubblico europeo più ampio. “Albenga deve diventare il fulcro culturale e turistico del territorio – ha dichiarato Lugani – un punto di riferimento da cui partire alla scoperta di esperienze outdoor, enogastronomiche e culturali nell’entroterra. È fondamentale costruire una strategia condivisa che valorizzi anche i comuni più piccoli, permettendo una crescita dell’intero comprensorio.”

Durante la discussione, è emersa la volontà di sostenere questa visione con una programmazione comune, piuttosto che con un calendario unificato, come sottolineato dal consigliere Cangiano. A tal proposito è stato presentato e approvato un emendamento che per andare proprio in tale direzione.

Inoltre è stato ricordato, sia dalla maggioranza che dall’opposizione,il lavoro già svolto con lo IAT comprensoriale, lo sviluppo del sito Scopri Albenga - che ha registrato una crescita del 27% rispetto allo scorso anno – e il coinvolgimento di tutti i comuni della zona nel progetto Liguria Touris.

Diversi interventi hanno messo in luce le collaborazioni già attive, tra cui quella con Alassio per la valorizzazione della Via Iulia Augusta e il successo di eventi come il festival Al Contrario di Castelvecchio. Anche la minoranza, a differenza di quanto accadeva in passato, inoltre, ha riconosciuto il ruolo centrale assunto da Albenga negli ultimi anni nel panorama culturale e turistico comprensoriale.

L’approvazione unanime della mozione ha lo scopo di accrescere e continuare un percorso già intrapreso dall’Amministrazione per una strategia condivisa che favorisca e ampli l’offerta turistica di tutto il territorio.