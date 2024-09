Viaggio di ritorno da Genova in treno da incubo, di notte e senza sufficienti bus sostituitivi: il racconto di una lettrice

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una lettrice, la signora Silvia B., per segnalare quanto accadutole sul treno delle ore 23.53 in partenza ieri (22 settembre, ndr) da Genova Brignole e diretto a Savona.

"Insieme ad un gruppo di amici, 13 per l'esattezza, ci siamo recati all'Oktoberfest di Genova certi, da quanto visto sul sito Trenitalia e sincerandocene alla stazione di partenza di Savona, che il treno di ritorno era confermato con servizio sostitutivo da Genova Sestri Ponente a Savona alle 00:25.

Con tanto di biglietti obliterati alla stazione di Brignole alle 23:30, siamo regolarmente arrivati a Sestri Ponente alle 00:20, dov'era presente il bus sostitutivo. Peccato fosse uno solo per un treno di sette carrozze con notevole afflusso di passeggeri, sia per il Salone Nautico che per l'Oktoberfest Genova. Il pullman ha caricato, come da normativa, solo la capienza dei posti a sedere lasciando a terra una ventina di persone dicendo, per sedare i viaggiatori che spingevano e urlavano, che avrebbero mandato un altro autobus alle 01:05.

Abbiamo atteso alla fermata fino alle 01:25. Non avendo alternative siamo stati costretti a chiamare radiotaxi, che a quell'ora non aveva minivan disponibili ma taxi singoli, per ritornare alla stazione di partenza, cioè Varazze e Savona. Ma solo in parte, perché alcuni non avevano la possibilità economica di pagare il trasporto e il primo treno utile era alle 06:00 del mattino e, a causa del Salone Nautico, non esisteva ad un prezzo ragionevole una camera in albergo. In allegato le foto dei biglietti. Si è trattato di un episodio gravissimo in quanto erano presenti anziani e famiglie con bambini piccoli".