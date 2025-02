Elogi ai medici del Santa Corona da parte della famiglia di un paziente

In qualità di familiari di Dario Rizzato, ricoverato presso la struttura ospedaliera di Pietra Ligure alcuni mesi fa, ringraziamo sentitamente tutto il personale per le cure e l'attenzione costante dedicate al nostro caro. La professionalità e dedizione del personale ospedaliero, unite a una profonda umanità, sono state di grande conforto per noi e hanno contribuito in modo significativo al benessere di Dario.