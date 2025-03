Emergenza abitativa ad Albenga: "Grazie all'assessore Gaia per aver messo in evidenza il gravoso problema del diritto all’abitare"

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera giunta alla nostra redazione e firmata da Michael Ferrante, presidente della sezione di Albenga dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare: Desidero esprimere pubblicamente la mia gratitudine e il mio apprezzamento per le parole dell’Assessore alle politiche sociali Marta Gaia, che ha messo in evidenza il gravoso problema del diritto all’abitare che riguarda anche Albenga. È fondamentale riconoscere che molte famiglie si trovano in situazioni di estrema difficoltà, e la mia storia personale è solo un esempio di questa realtà.

Il contratto d’affitto della mia abitazione è scaduto e, con grande rammarico, i proprietari hanno deciso di vendere l’appartamento. Nonostante il fatto che io sia un docente e presidente della UILDM di Albenga, un’associazione che opera da cinquant’anni sul nostro territorio, la nostra situazione è diventata precaria. Anche con un padre pensionato che contribuisce al reddito della famiglia, ci troviamo oggi ad affrontare l’incertezza abitativa.

In aggiunta, mio padre lo scorso giugno ha subito un arresto cardiaco che lo ha costretto a restare in ospedale per oltre un mese, durante il quale gli è stato inserito un defibrillatore sottocutaneo. Le sfide legate alla salute si intersecano con la nostra già fragile situazione abitativa, rendendo ancora più urgente il bisogno di soluzioni adeguate.

Appoggiamo con forza l’appello dell’Assessore Marta Gaia a tutti i proprietari di alloggi sfitti: non lasciate le vostre case vuote. Ogni contributo può fare la differenza per coloro che, come noi, si trovano in difficoltà. È necessario che le istituzioni prendano coscienza della gravità di quanto stiamo vivendo e agiscano di conseguenza, supportando i comuni e le famiglie con interventi concreti e finanziamenti adeguati.

In questo contesto, desidero far sapere che stiamo cercando un appartamento non arredato, senza barriere architettoniche, con 2 camere da letto, sala, cucina, bagno e riscaldamento autonomo. Ideale sarebbe un contratto residenziale per chi fosse a conoscenza può contattarci al 3703349391.

Dobbiamo tutti lavorare insieme per garantire il diritto all’abitare e offrire un futuro dignitoso a tutte le famiglie della nostra comunità confido che, unendo le forze, possiamo dare vita a un cambiamento significativo.

Dr. Ferrante Michael

Presidente p.t.

U.I.L.D.M. O.d.V. sez. Albenga

Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare