La famiglia di un giovane ringrazia la Chirurgia del San Paolo : "Un intervento che ha salvato la vita a nostro figlio"

Vorrei spendere alcune parole per ringraziare il Primario di Chirurgia il Dottor Galeano e tutta la sua equipe, la Dottoressa Vernero e il Dottor Marcocci per il tempestivo e professionale intervento che ha consentito di salvare la vita a nostro figlio Daniel, dopo un grave incidente sportivo.

Non accusava sintomi particolari e successivamente ci siamo recati al Pronto soccorso del San Paolo di Savona per il persistere di un leggero mal di pancia. L'ecografia presentava una rottura della milza con un'importante emorragia che non permetteva il trasferimento in elisoccorso al Gaslini.

Si sono attivati la dottoressa Vernero, che ha capito immediatamente la gravità, il dottor Galleano e la sua equipe i quali hanno eseguito un delicato intervento che non viene fatto al San Paolo nei bambini.

Fortunatamente, viste le condizioni, l'intervento ha avuto esito positivo, salvando la vita di nostro figlio.

Per questo ringrazio l'efficienza, la professionalità e la tempestività del primario di Chirurgia, il dottor Galleano e tutta la sua equipe, la dottoressa Vernero e il Dottor Marcocci. Ringrazio anche il Reparto di Chiurgia generale che ci ha ospitati.

Lettera firmata