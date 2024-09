Savona, investimento pedonale in corso Tardy e Benech: codice giallo al San Paolo

Investimento pedonale questa mattina in corso Tardy e Benech a Savona, davanti alla chiesa di San Paolo. L'allarme è scattato poco dopo le 9 e il sistema di pronto intervento si è subito attivato.

Il pedone stava arrivando da via Calamaro ed è stato investito da un furgoncino che stava svoltando in via Giusti.

La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto la Croce Bianca di Savona, l'automedica e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Il pedone è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

L'investimento ha ancora una volta fatto scattare le critiche da parte dei commercianti che da tempo segnalano la pericolosità dell'incrocio e le forte velocità delle macchine in corso Tardy e Benech.

Il Comune avrebbe intenzione di mettere un semaforo per i pedoni.