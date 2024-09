Millesimo, concorsi letterari caARTEiv: le premiazioni in sala consiliare

Domenica 22 settembre, nella sala consiliare del comune di Millesimo, si è svolta la cerimonia di premiazione dei concorsi letterari “Festival caARTEiv delle arti”, giunto alla 24ª edizione, e “Siamo tutti diversamente abili” (dedicato alla disabilità, con pubblicazione ebook), alla presenza del vicesindaco Alessandra Garra e della presidente caARTEiv Simona Bellone, che ha donato le sue opere pittoriche e ceramiche abbinate ai trofei di benemerenza d’onore e di merito.

La giornata millesimese settembrina si è conclusa con un interessante e suggestivo tour culturale alla presenza dei proprietari Bruno dell’ex Monastero S. Stefano, ex Castello Centurione Scotto. I signori Bruno hanno gentilmente aperto al pubblico la chiesa e il chiostro, prima dei monaci benedettini di S. Pietro di Savigliano e in seguito delle monache cistercensi di S. Maria de Betton, su donazione del Marchese del Carretto.

Alla cerimonia si è aggiunta la storica dell’arte e della comunicazione Monica Brondi di Savona, esperta del parapsicologo genovese Ernesto Bozzano, savonese d’adozione, che presenziò e studiò le visite spiritiche presso il Castello Centurione Scotto negli anni ‘20, periodo in cui queste pratiche erano una moda tra i nobili (progetto per Savona Capitale della Cultura 2027).

Foto della cerimonia e particolari del tour culturale sono disponibili al seguente link: https://www.facebook.com/share/wKxeAhHAL7W3ovnS/

Vivissimi complimenti ai virtuosi artisti che si sono cimentati nelle gare letterarie caARTEiv.

I 16 premi del “Festival caARTEiv delle arti” sono stati così assegnati:

3ª edizione Trofeo Bellone Nello (co-fondatore caARTEiv 2001)

Bruna Cerro - Savona, poesia sez. Coriandoli “Coriandoli”

(3 primi premi assoluti per libro, racconto e poesia)

- Savona, poesia sez. Coriandoli “Coriandoli” (3 primi premi assoluti per libro, racconto e poesia) Mauro Montacchiesi - Savona, libro “Labirintismo” poesia

- Savona, libro “Labirintismo” poesia Pietro Rainero - Acqui Terme, racconto “La mucca che si incipria”

- Acqui Terme, racconto “La mucca che si incipria” Augusto Ledda - Genova, poesia in dialetto “A casa di nonni” e “La casa dei nonni”

3 trofei di benemerenza poesia

Pietro Baccino - Savona, poesia in dialetto “Madónna du Deśert” (“Madonna del Deserto”)

- Savona, poesia in dialetto “Madónna du Deśert” (“Madonna del Deserto”) Franco Tachis - Poirino (Torino), poesia in dialetto “Mi i l’heu viste…” (“Ti ho vista”)

- Poirino (Torino), poesia in dialetto “Mi i l’heu viste…” (“Ti ho vista”) Attilio Rossi - Carmagnola (Torino), poesia sez. Batticuore “Quell’antico batticuore”

2 trofei d’onore libri

Matteo Molino - Milano, libro “Epidorpiade” (poema epico, fiabe)

- Milano, libro “Epidorpiade” (poema epico, fiabe) Genoveffa Pomina - Savona, libro “Alla fine il silenzio” (poesie)

5 trofei di merito poesia

Rosanna Carletti - Montoggio (Genova), poesia sez. Nuvole “Polvere”

- Montoggio (Genova), poesia sez. Nuvole “Polvere” Giuseppe Fantauzzi - Anguillara Sabazia (Roma), poesia sez. Tema Libero “S. Anna”

- Anguillara Sabazia (Roma), poesia sez. Tema Libero “S. Anna” Pina Mastroieni - Camporosso (Imperia), poesia sez. Tema Libero “Stanca rondine”

- Camporosso (Imperia), poesia sez. Tema Libero “Stanca rondine” Gilda Donolato - Varese, poesia sez. Mani “Le tue mani”

- Varese, poesia sez. Mani “Le tue mani” Cinzia Rusconi - Lecco, poesia sez. Sfiorare “Semplicemente sfiorarsi”

2 premi Artino poesia haiku

Maurizio Manfredi - Savona, haiku “Chiesi al vento”

- Savona, haiku “Chiesi al vento” Felicità Ciceri - Ballabio (Lecco), haiku “Giochi di neve”

9 premi d’onore sono stati assegnati per i racconti del concorso sulla disabilità “Siamo tutti diversamente abili”. Queste opere saranno a breve pubblicate in un ebook:

“La campanella” e “Fino alla fine” di Lorenzo Iannelli - Napoli

- Napoli “Come una farfalla in un bozzolo” di Rita Minonne - Parabita (Lecce)

- Parabita (Lecce) “Le due vite di Giorgio” di Giuseppa Finocchiaro - Aci Sant’Antonio (Catania)

- Aci Sant’Antonio (Catania) “Giovanni” di Rosanna Carletti - Montoggio (Genova)

- Montoggio (Genova) “Scarpette rosse tacco 15” di Ros Nicolina - San Quirino (Pordenone)

- San Quirino (Pordenone) “Mia madre non portava i tacchi a spillo” di Leda Mazzocca - Imola (Bologna)

- Imola (Bologna) “Crepe sui muri” di Chiara Schembra - Catania

- Catania “Metamorfosi d’amore” di Cinzia Manetti - Poggibonsi (Siena)

- Poggibonsi (Siena) “Angela” e “Siamo tutti diversamente abili” di Franco Tachis - Poirino (Torino)

L’artista Simona Bellone, poetessa, pittrice, ceramista e scrittrice di libri storici, nonché presidente di caARTEiv (No profit dal 2001) e accademica benemerita dell'Accademia Archeologica Italiana di Genova, ha preannunciato l’ampliamento dei prossimi concorsi ad altri settori artistici, oltre alla letteratura, per stimolare la passione dei giovani per l’arte.

La millesimese Simona Bellone, autrice di libri storici sul Monastero/Castello (caARTEiv 2018), disponibili su eBay, è inoltre disponibile a collaborare per altri tour culturali al Monastero, pre-concordati con i proprietari signori Bruno. Le richieste, per gruppi di almeno 5 persone fino a un massimo di 20, possono essere inviate alla mail simona.bellone@gmail.com.