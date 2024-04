Borghetto S. Spirito, il sindaco Canepa risponde al consigliere Reale: "Dichiarazioni molto gravi, spero solo frutto di inesperienza e pressapochismo"

Non è tardata ad arrivare la replica dell'amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito alle considerazioni del consigliere di minoranza Alessio Reale.

"Prendo atto con sconcerto delle dichiarazioni molto gravi rilasciate dal consigliere di minoranza Alessio Reale che spero siano solo frutto della sua inesperienza e forse di un po’ di pressapochismo - il commento del sindaco Giancarlo Canepa - Avrei volentieri fatto a meno di fare polemica ma dichiarare, tra le altre cose: 'Non ci si può mettere nelle condizioni di non avere abbastanza soldi e al contempo lamentarsene' oltre a essere totalmente falso e demagogico ha il sapore amaro di una totale mancanza di rispetto nei confronti di tutti i borghettini che hanno dovuto vivere anni di lacrime e sangue per ripianare i debiti e lo sfascio complessivo dell’amministrazione di centro sinistra di Gandolfo di cui lui e la consigliera Oliva, che a quel tempo era vice sindaco, ne rappresentano, senza dubbio alcuno, la continuazione".

"Il consigliere Reale dovrebbe sapere, anche perché trasmessogli via PEC nei giorni scorsi, che il rendiconto di gestione economica 2023 che approveremo in Consiglio a fine mese, ha chiuso con un avanzo di amministrazione e quindi con un utile di ben 3 milioni e 300 mila euro - prosegue Canepa - Le casse dell’Ente sono sane e le somme a disposizione, oltre alle agevolazioni economiche per le famiglie già reintrodotte, verranno interamente investite per sistemare strade, realizzare nuove opere pubbliche, riqualificare il paese e investire in modo sostanziale sulle manifestazioni e la promozione turistica dopo gli anni grigi del pre dissesto finanziario che la mia amministrazione si è fatta carico di risolvere".

"Scarsa conoscenza delle cose e posizioni puramente ideologiche prese singolarmente sono due limiti gravi per chi ricopre incarichi pubblici ma quando si sommano generano situazioni estremamente pericolose se non addirittura catastrofiche come purtroppo abbiamo già avuto modo di verificare nel recente passato della storia amministrativa del nostro Comune - continua il primo cittadino - Durante le serate organizzate alle 20.30 di mercoledì 17 a Pietracaprina e di mercoledì 24 nella Sala Consiliare di Piazza Italia dall’assessore Celeste Lo Presti per illustrare le modalità di elezione dei rappresentanti della Consulta dei Quartieri, affronteremo anche, al fine di fornire una corretta informazione, molti argomenti di interesse pubblico, tra cui la vendita di due siti edificabili, il Bilancio e la Ztl del centro storico, argomenti oggetto di quotidiane campagne di disinformazione da parte di alcuni". "Le due serate di confronto, come è giusto che sia, saranno l’occasione migliore per chiarire possibili dubbi e per rispondere a tutte le domande della cittadinanza" ha concluso il sindaco Canepa.