Invernizzi (FdI) in Val Bormida, al centro l'impianto di depurazione CIRA: “Un servizio comprensoriale per le comunità cittadine di tutta la valle”

Il candidato consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Rocco Invernizzi, ha recentemente effettuato un sopralluogo in Val Bormida. L’incontro, con diversi amministratori locali, ha messo al centro l'importanza dell'impianto di depurazione delle acque reflue gestito dal Consorzio CIRA, evidenziando il valore di questa infrastruttura per la comunità.

L'impianto rappresenta un servizio comprensoriale fondamentale per le comunità dell'intera Val Bormida. Si tratta della sede dell'ATO idrico locale, dove i comuni Valbormidesi insieme a Regione Liguria e Provincia di Savona hanno lavorato per garantire alla valle un'autonomia evitando l'accorpamento con Savona.

"I servizi di approvvigionamento delle acque potabili e quelli di recupero delle acque fognarie, sono, insieme al ritiro dei rifiuti urbani e del trasporto pubblico, i servizi di cui una comunità pubblica non può fare a meno. Un tempo erano servizi gestiti dai singoli comuni, oggi sono servizi gestiti in modo associato per ottimizzare i costi. La Val Bormida è riuscita negli anni ha fare una cosa straordinaria, avere un servizio ATO idrico proprio, autodeterminato e autonomo, ciò deve essere un vanto territoriale”, ha affermato Invernizzi.

Inoltre, il candidato consigliere regionale ha evidenziato come grazie agli investimenti pubblici, ottenuti attraverso bandi regionali e ministeriali, l'infrastruttura del depuratore e le reti collegate siano all'avanguardia, con margini di miglioramento per risolvere eventuali criticità ancora presenti.