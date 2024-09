Regionali, la Lega presenta i candidati savonesi. Rixi: "Forte amore per il territorio. Dal centrosinistra solo denigrazione" (FOTO e VIDEO)

In vista delle prossime elezioni regionali, la Lega ha presentato la propria lista di candidati per la provincia di Savona.

"Un team compatto e determinato, composto da uomini e donne radicati nel territorio, tutti con esperienza di amministrazione locale o nazionale e pronti a rappresentare le istanze dei cittadini savonesi con competenza e passione" fanno sapere dal Carroccio.

I nomi scelti sono quelli di Stefano Mai, consigliere regionale uscente; Sara Foscolo, ex deputata e segretaria provinciale Lega Savona, consigliere comunale a Massimino; Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea; Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito; Simona Poggi, Assessore alla cultura del comune di Albisola superiore.

"Una squadra che è il risultato di un'attenta selezione che tiene conto delle diverse realtà sociali, economiche e culturali della provincia - proseguono dalla Lega - Il nostro obiettivo è portare in Regione una voce forte, chiara e capace di difendere gli interessi dei cittadini.

"Chiediamo ai cittadini di sostenere la nostra lista per continuare a lavorare insieme per una regione più forte e sicura, dove le esigenze del territorio vengano messe al centro delle decisioni politiche. Abbiamo fatto cose incredibili e vogliamo continuare a farle. Siamo certi che il supporto dei cittadini permetterà alla Lega di avere ancora una voce forte in Regione", ha commentato l’onorevole Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

Alla presentazione era presente anche l’onorevole Francesco Bruzzone: "L'obiettivo è tenere distante il rischio di ritorno nel baratro, sarebbe un passo indietro e non solo il congelamento dello sviluppo - ha dichiarato - questo non è un centrosinistra banale, è un centrosinistra molto a sinistra e con troppi estremismi: con Movimento 5 Stelle e Verdi sarebbe insostenibile".

Nel corso della conferenza stampa, è stato ancora Rixi a dipingere i contorni di questa campagna elettorale come quelli di "una battaglia tra chi ha lavorato e chi ha fatto una politica massimalista". "Abbiamo bisogno di persone razionali, ci sono leader anche nazionali che vengono in Liguria e parlano di cose che non conoscono - ha aggiunto - Non mi piace".

Rixi ha inoltre attaccato il centrosinistra per quella che ha definito "una campagna denigratoria nei confronti del centrodestra e del candidato presidente Marco Bucci, uomo del fare che ha saputo risollevare Genova nel momento più terribile degli ultimi suoi anni di storia".

In conclusione, il segretario ligure della Lega ha riservato una stoccata ad Andrea Orlando, candidato presidente del centrosinistra: "Firmò il provvedimento che consente di spostare i rigassificatori nel nostro paese, quindi non tenerli fissi in un posto - ha evidenziato - l'unico caso in cui si applica è proprio sul rigassificatore di Vado". Da queste dichiarazioni un messaggio a tutta la coalizione avversaria: "Credo che debbano fare un esame di coscienza e debbano dire come stanno le cose".