Il sorbetto “Begonia di Alassio” vola in Sicilia: presentato al G7 dell’Agricoltura a Siracusa

Dopo aver conquistato anche il palato dei cinesi grazie alla sua formula originale e raffinata, il sorbetto "Begonia di Alassio" è stato presentato al Ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida, in occasione del G7 dell’Agricoltura a Siracusa.

La dolce creazione alassina, ideata dal maestro gelatiere Aldo De Michelis in collaborazione con Tastee.it e Nutman, è stata preparata per l'evento dalla gelateria Opera Prima di Augusta. La presentazione è avvenuta grazie alla delegazione del Distretto Florovivaistico della Liguria, composta da Silvia Parodi di Tastee.it di Albenga, Barbara Ruffoni, dirigente di ricerca, e i ricercatori Andrea Copetta e Andrea Volante del CREA OF di Sanremo, all'interno del progetto Biofiori, volto a promuovere la filiera emergente dei fiori eduli.

Durante il laboratorio di Ortigia, i partecipanti hanno potuto degustare, oltre al sorbetto, i fiori freschi coltivati da Marco Ravera di Albenga, la bevanda, la composta, il ketchup di fiori, il Be!Gin, un nuovo gin alla begonia, e altre specialità legate ai fiori eduli. Il sorbetto "Begonia di Alassio" è stato particolarmente apprezzato dal pubblico e dallo stesso ministro Lollobrigida.

Il sorbetto, che ha ottenuto la certificazione De.Co., celebra la tradizione della coltivazione della begonia nei Giardini di Villa Pergola e nei giardini comunali di Alassio, oltre a omaggiare la storica produzione artigianale del gelato, fiorita nella città con lo sviluppo del turismo.