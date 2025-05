Otto testuggini tornano in libertà: nell’Oasi Wwf Valloni il rilascio delle tartarughine Emys

Sono tornate alla natura otto giovani testuggini palustri europee Emys orbicularis, liberate ieri nell’Oasi Wwf “I Valloni” di Villanova d’Albenga. Il rilascio, momento culminante di una giornata di educazione ambientale e conservazione, ha emozionato grandi e piccoli, sancendo l’impegno concreto per la tutela di una delle specie simbolo della biodiversità ligure.

Gli esemplari, nati e cresciuti in ambiente controllato nell’ambito del progetto Life Urca Proemys, erano stati recuperati per un controllo sanitario prima del ritorno nel loro habitat naturale. Adesso, sono pronti a riprendere la loro vita tra gli stagni della Piana ingauna, un territorio in cui la Emys orbicularis ingauna era considerata estinta fino al 1994, anno in cui fu riscoperta dall’Acquario di Genova.

La giornata si è aperta con una visita al Centro Emys di Leca d’Albenga, dove esperti del progetto hanno illustrato la biologia e le tecniche di riproduzione della specie. Presenti all’evento enti, tecnici, naturalisti e la classe 3ª della scuola primaria Ada Neri di Genova Pegli, coinvolta in un’attività educativa sul campo.

L’iniziativa si è svolta in occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe, celebrata ogni anno a maggio, ed è stata una delle tante azioni promosse in tutta Italia dal progetto europeo Life Urca Proemys. Tra i risultati più importanti, oltre al rilascio degli esemplari, l’apertura di nuovi habitat, interventi per il contenimento delle specie aliene invasive e la recente inaugurazione, presso l’Acquario di Genova, di un nuovo acqua-terrario dedicato proprio alla Emys orbicularis ingauna.

Una specie fragile, oggi presente soltanto in poche aree della Piana ingauna — Albenga, Villanova e Garlenda — minacciata da frammentazione degli habitat, competizione con specie esotiche, predazione e perdita di identità genetica.