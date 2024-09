Peste suina, la provincia di Savona declassata a zona 1. L'OSA: "La Lega ha ringraziato i cacciatori, lo facciamo anche noi"

E’ di questi giorni la notizia che l’Unione Europea, in merito all’epidemia di peste suina (PSA), ha declassato la provincia di Savona da zona rossa a zona 1, per la prolungata assenza di casi di animali positivi tra quelli uccisi o ritrovati morti.

"In effetti, come già abbiamo scritto, l’ultimo cinghiale infetto risale al febbraio scorso. Tutto bene quindi? Non tutto, perché due onorevoli della Lega (ricordiamocene alle imminenti elezioni regionali…) hanno voluto ringraziare i cacciatori per la loro attività. E li ringraziamo anche noi, e ci spieghiamo" commentano dall'Osservatorio Savonese Animalista.

"La caccia, anche in relazione alla diffusione della PSA, è, come asseriscono fior di esperti, dannosa e ne favorisce la propagazione: inseguiti dai cani da caccia, i cinghiali fuggono e gli infetti portano in giro la malattia, che è molto resistente e diffusiva al semplice contatto".

"Ricordiamo che, dal dicembre 2022 e per diversi mesi, i cacciatori savonesi hanno proclamato lo sciopero del fucile perché pretendevano, contro ogni principio di epidemiologia e di precauzione, di poter consumare la carne dei cinghiali uccisi, invece di farla incenerire; e il braccio di ferro è durato a lungo, finché, come al solito, la regione ha ceduto e li ha autorizzati".

"È questo tempo di non-caccia - secondo OSA - assieme all’incompleta ma avanzata recinzione della zona infetta iniziata dal primo commissario, dr. A. Ferrari, che ha favorito la rapida soluzione: la PSA è un morbo micidiale, che colpisce mortalmente il 95% dei cinghiali e li uccide, in modo molto doloroso, in pochi giorni; recintandoli completamente e fermando la caccia, il Belgio ha debellato l’epidemia in poco tempo. Mediti, terzo commissario Filippini, mediti".