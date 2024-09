Smottamento nella zona del Malpasso: Ss1 Aurelia chiusa tra Finale e Noli

Ancora problemi lungo la statale Aurelia nella zona del Malpasso, tra Finale Ligure e Noli, dove, a causa dell'intensa pioggia caduta nel mezzogiorno e nel primo pomeriggio, si è verificato un nuovo distacco di materiale dalla parete rocciosa sovrastante la strada.

La frana, che parrebbe essere di lieve entità, si è verificata al km 592 praticamente al confine tra i due Comuni costieri, in una zona non molto diversa da quella coinvolta in una precedente caduta di sassi nello scorso marzo.

In un primo momento sul posto sono giunti i Vigili del fuoco insieme alla Polizia locale finalese e alla Protezione Civile, oltre ai tecnici responsabili della zona di Anas. L'evolversi della situazione resta al vaglio, con la strada chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia tra Varigotti e Capo Noli.