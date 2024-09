Alassio, il ministro Locatelli all'inaugurazione del nuovo Centro Polivalente intitolato a Simone Rossi

Mercoledì 2 ottobre, alle ore 16, si terrà l'inaugurazione del nuovo Centro Polivalente del Comune di Alassio, in Piazza Paccini 32. Alla cerimonia sarà presente il Ministro per le Disabilità, On. Alessandra Locatelli, e l'evento vedrà la partecipazione del sindaco di Alassio, Marco Melgrati, dei membri del Consiglio Comunale, delle principali autorità locali e della cittadinanza. Interverranno inoltre l'On. Sara Foscolo, già componente della XII Commissione Affari Sociali e della Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali, il sindaco di Garlenda, Alessandro Navone, la signora Franca Carù, madre di Simone Rossi, e Alfredo Silvestri, ex vice segretario e dirigente del Comune di Alassio.

A seguito dei lavori di ristrutturazione degli spazi comunali situati in Piazza Paccini 32, è stata resa disponibile una sede moderna, funzionale e accogliente, che sarà dedicata a molteplici attività sociali, culturali ed educative. Il centro polivalente sarà intitolato a Simone Rossi per il prezioso contributo che ha dato alla città di Alassio a livello turistico, sportivo e sociale, rivestendo con passione le cariche di assessore al Turismo e allo Sport del Comune dal 2013 al 2018, vicepresidente del Consiglio Comunale e consigliere di opposizione dal 2018 al 2023.

All'interno del nuovo centro polivalente verranno svolte attività di tipo sociale, culturale, educativo e ogni altra iniziativa utile affinché lo spazio possa diventare un luogo di promozione di idee, di reti e di connessioni tra diverse realtà cittadine, attraverso la realizzazione di progetti utili alla collettività e, in particolare, dedicati ai minori.

Durante la fase di avviamento del centro, verranno qui collocati alcuni servizi e attività delle Politiche Sociali, quali il servizio “Creativa-mente” (progetto di socializzazione per minori disabili), lo “Spazio genitori” di minori disabili (attività di gruppo e individualizzate), “lo spazio neutro” nell’ambito della funzione di tutela dei minori, colloqui con le assistenti sociali del Comune e sede per riunioni d’equipe.

“Con la presenza del Ministro per le Disabilità, On. Alessandra Locatelli, delle autorità che ci onoreranno con la loro partecipazione e dei cittadini - dichiara il sindaco di Alassio, Marco Melgrati - siamo orgogliosi di inaugurare uno spazio prezioso per la nostra città, aperto a tutta la comunità e, in particolare, alle fasce più vulnerabili, a partire dai minori e dalle persone con disabilità. Il nostro caro Simone ha sempre creduto nel valore dello sport e della cultura come strumenti di inclusione e crescita personale, e questo centro polivalente a lui dedicato incarnerà esattamente quei valori. Un grazie speciale all'assessore Loretta Zavaroni, all'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Alassio e a quanti hanno collaborato con competenza e impegno affinché un'idea bellissima come l'avvio di questo centro potesse diventare realtà”.

“La nascita di questo centro polivalente – dichiara l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni - è di grande utilità per l'Ufficio Politiche Sociali della nostra città, in quanto fornisce spazi funzionali e accoglienti per lo svolgimento delle attività quotidiane a supporto delle categorie più fragili e per la realizzazione dei progetti di inclusione sociale che vengono realizzati. Uno spazio che rappresenta un ulteriore tassello importante nel mosaico dei progetti che la nostra amministrazione comunale porta avanti per il benessere della comunità, aperto a quanti vorranno contribuire con idee e progetti. La partecipazione del Ministro, On. Alessandra Locatelli, in occasione dell'inaugurazione è un segnale importante del valore del nostro operato, che ci fa piacere condividere con tutta la nostra comunità”.