“Sulla rotta di Ulisse”: dagli Spaghetti Western al blues di Paolo Bonfanti a Quiliano e Savona

Continua la quinta edizione della rassegna “Sulla rotta di Ulisse. Suoni, parole e riflessioni sull’emigrazione” ideata, diretta e organizzata dall'Associazione Allegro con Moto di Savona.

La kermesse si avvale del sostegno, la collaborazione e il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Savona, Comune di Quiliano, “Savona 2027” (candidata capitale italiana della cultura), Fondazione De Mari (Savona), Associazione Allegro con Moto (Savona), Centro Studi Amadeo Peter Giannini. Genova-Liguria Film Commission, American International Women's Club of Genoa, Mu.MA. Musei del Mare e delle Migrazioni (Genova), MEI. Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana (Genova), Associazione Mozart Savona, Associazione Liguri nel Mondo, CISEI Centro Internazionale di Studi sull'Emigrazione Italiana (Genova).

Sabato 28 settembre sarà una giornata davvero intensa. Nella Sala consigliare del Comune di Quiliano, presso la biblioteca civica, alle ore 17,30 si terrà la conferenza di Ferdinando Molteni Spaghetti Western. Salgari, Sergio Leone, Tex e gli altri. Contestualmente sarà inaugurata la mostra di fumetti e locandine cinematografiche del collezionista ed esperto Marco Tripodi.

Gli italiani hanno sempre subito il fascino del West. Colpa di Emilio Salgari che con Nelle frontiere del Far West iniziava, nel 1908, la sua trilogia “americana”? Nello stesso anno Giacomo Puccini cominciava a comporre La fanciulla del West. Molto dopo arrivarono Tex e Sergio Leone. In una conferenza e in una mostra sarà raccontata la storia di una liason che, ancora, non è finita.

Sempre il 28 settembre, alle 21, presso la Sala Stella Maris di Savona alle ore 21 si terrà un concerto di musica blues di uno dei maggiori interpreti del genere, Paolo Bonfanti (chitarra e voce). Il blues – nato dalla fatica degli afroamericani del delta del Mississippi – è all'origine di quasi tutta la musica che ascoltiamo oggi. Paolo Bonfanti, bluesman genovese noto a livello internazionale, ha pubblicato numerosi album, sia come frontman dei Big Fat Mama sia come solista. Dotato di una tecnica strabiliante sulla chitarra, unisce al virtuosismo le emozioni che solo il blues sa trasmettere.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.