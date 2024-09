Albissola, Giallombardo esce da "Tradizione e futuro" e fonda il nuovo gruppo "Vince Albissola"

Frattura nell'opposizione ad Albissola Marina dove Roberto Giallombardo, consigliere di opposizione ed ex candidato sindaco, lascia Tradizione e futuro per fondare il nuovo gruppo consiliare Vince Albissola.

"Dopo questi mesi di esperienza in consiglio comunale – ha detto Giallombardo in Consiglio comunale - ho deciso di dar vita ad un nuovo gruppo consiliare poiché mi sono trovato in totale disaccordo circa la volontà di portare avanti una politica di opposizione che invece di essere critica, ma sempre costruttiva per la nostra amata Albissola, vuole essere, a prescindere, una politica di contrasto e ostruzionismo nei confronti della maggioranza consiliare che, avendo avuto pieno mandato dai cittadini albissolesi ha il diritto/dovere di mandare avanti le sue promesse elettorali".

"Ho provato a spiegare la mia posizione ai colleghi di minoranza -ha affermato Giallombardo – e del comitato, ma ho avuto la netta chiusura di persone che ritenevo avessero a cuore il bene del paese e invece, al di la dei valori sbandierati, vogliono portare avanti una miope visione politica, il "mugugno" di pochi e i loro personali interessi".

"Ritengo che questo tipo di approccio al governo della casa comunale – ha spiegato il consigliere di opposizione -potrà forse portare un po' di visibilità nell'immediato, ma a lungo andare non pagherà certo in termini di ritorno elettorale per cui, formulando comunque i miei migliori auguri di buon lavoro ad "Albissola tradizione e futuro", ho ritenuto che la creazione di un nuovo gruppo possa al meglio rappresentare la mia idea di amministrazione e magari, un domani, aggregare qualche altro consigliere che come me ha voglia di poter esprimere liberamente la propria posizione senza dover sottostare ad alcuni tipo di compromesso se non peggio di velato 'ricatto".

"Naturalmente il mio nuovo gruppo che non casualmente si chiama 'Vince Albissola' – ha proseguito Orlando – è aperto a tutti e si premurerà di aggregare in esterno quanti veramente amano Albissola e vogliono fornire il loro contributo di idee a servizio di un miglioramento complessivo della qualità della vita albissolese".