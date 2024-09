Tragedia sull'Aurelia nel ponente di Finale: incidente fatale per un motociclista

Ha purtroppo avuto un tragico epilogo l'incidente verificatosi poco dopo le 12.30 nel ponente di Finale Ligure, accaduto a Pia lungo l'Aurelia nel tratto di rettilineo tra il molo e la rotonda del Castelletto.

Dinamica convulsa, parrebbe, quella che ha portato allo scontro tra uno scooter e un'auto a seguito del quale il mezzo a due ruote avrebbe sbandato e il conducente sarebbe quindi stato sbalzato dalla sella finendo incastrato sotto un altro veicolo. Coinvolti vi sarebbero anche una seconda auto, una bicicletta e un'altra moto.

Purtroppo per il centauro, P. M. le iniziali dell'uomo che aveva 59 anni, non ci sarebbe stato nulla da fare nonostante l'intervento dei Vigili del fuoco e dei sanitari, con le ambulanze della Croce Bianca di Finalmarina e la Croce Verde di Finalborgo sul posto insieme all'automedica Sierra4.

Un'altra persona, coinvolta non è ancora ben chiaro come nell'incidente, è stata invece trasportata in codice giallo al Santa Corona con un trauma ad una spalla. Sotto shock il conducente dell'auto che ha travolto l'uomo, visitato dai sanitari sul posto non ha necessitato di ospedalizzazione.

A regolare il traffico, interrotto in entrambe le direzioni di marcia per consentire i soccorsi e deviato in parte all'interno di Finalpia per chi proviene da Savona ed è diretto verso Ponente, ed effettuare i rilievi del caso la polizia locale finalese.