Elezioni regionali 2024, nelle fila del Movimento Indipendenza anche il savonese Fabrizio Marabello

Fabrizio Marabello, membro della Direzione Nazionale del Movimento Indipendenza fondato dall'onorevole Gianni Alemanno (ex ministro e sindaco di Roma) sarà candidato alle regionali nella lista del partito nei collegi di Savona-provincia e Genova-provincia.

Marabello, che nel Movimento Indipendenza ricopre anche il ruolo di Coordinatore provinciale di Savona e Responsabile regionale per la Comunicazione e la Propaganda, è Sovrintendente Capo della Polizia Locale di Borghetto Santo Spirito insignito con la Medaglia di Bronzo al Valor Civile, già presidente dell'International Police Association e socio onorario dello stesso sodalizio nel Principato di Monaco. È altresì cavaliere dell'Ordine Mauriziano. Marabello è inoltre collaboratore giornalistico con una lunga esperienza nel settore della comunicazione e organizzatore di eventi storico-culturali a livello nazionale.

"Ringrazio l'amico Gianni Alemanno e i colleghi dirigenti del mio partito per la fiducia dimostrata approvando la mia candidatura a consigliere regionale della Liguria. Porgo un sincero ringraziamento anche ai sottoscrittori che hanno permesso di presentare la nostra lista per questa competizione elettorale - dice il candidato - Se sarò eletto, metterò a completa disposizione la mia esperienza professionale di quasi quarant'anni nella Pubblica Amministrazione soprattutto nell'ambito della sicurezza nonchè nel campo culturale e della comunicazione. I cittadini liguri meritano soprattutto una sanità e una viabilità efficienti insieme a un vero rilancio turistico, economico e sociale del territorio. Gli elettori non si facciano ingannare dalle promesse di un centro-destra che negli ultimi anni ha fallito su tutti fronti nè da un centro-sinistra che in passato ha distrutto in particolar modo la sanità regionale".

Marabello conclude con una nota politica: "Il Movimento Indipendenza non ha nulla a che fare con questi due schieramenti politici in quanto siamo alternativi, trasversali e antisistema. Siamo un partito che rappresenta la vera destra sovranista, identitaria e cattolica tradizionale non come quello di Giorgia Meloni che ha di fatto espulso la destra sociale dal centrodestra attuale, un centrodestra che più liberista e atlantista non lo abbiamo mai visto nella storia della Repubblica. Ecco perchè abbiamo creato il Movimento Indipendenza".