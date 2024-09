Savona, pedonalizzazione di corso Italia, Becco: "Valuteremo la proposta di referendum". Ma è scontro in consiglio

Un consiglio comunale affollato con il pubblico (richiamato dal presidente Lirosi) che fa scattare l'applauso dopo l'intervento di Fabio Orsi di PensieroLibero.zero, uno dei promotori della petizione perla riapertura dell'ultimo tratto di corso Italia, tra via dei Vegerio e via Paleocapa, con la quale sono state raccolte 3312 firme.

"Si è messo in moto un movimento che la città non vedeva da anni – ha detto Orsi - Con alcune dichiarazioni, si è cercato di far passare questi cittadini come dei minus habens governati e traviati da consiglieri in cerca di visibilità regalando un insulto gratuito, non ai suddetti consiglieri, ma ai cittadini stessi. Le persone firmavano liberamente senza che nessuno le dovesse fermar per strada".

"E’ stata una raccolta pacifica ma arrabbiata - ha proseguito Orsi - ricca di malessere e di aneddoti, come quello di un operatore sanitario che ha dovuto spostare il domicilio dalla figlia nelle giornate di reperibilità, dopo che ha fatto tardi ad una chiamata ospedaliera con rischio di ripercussioni sul paziente e sul suo lavoro. E potrei fare svariati altri esempi. Noi in settimana depositeremo la petizione con le firme e in base allo Statuto dovrete dire se intendete dare seguito alla richiesta di 3.312 savonesi ma oggi potete dirci se intendete chiedere al Consiglio comunale, di cui avete la maggioranza, di indire o meno un referendum su una deliberazione che riapra la via al traffico o disponga la revoca dell’atto di chiusura".

L'assessore alla Viabilità Ilaria Becco ha spiegato che il Comune valuterà la proposta di referendum, seguita da un intervento del sindaco Marco Russo. "Noi con la città parliamo tutti i giorni – ha replicato Russo – con chi ha firmato e con chi non ha firmato. Credo che chi amministra abbia una responsabilità alla quale non può e non deve sottrarsi che è ascoltare le istanze e dare la risposta migliore e che rispecchia il nostro progetto. Abbiamo il massimo rispetto per chi ha firmato. Il punto è capire quali siano le istanze e dare le risposte. La terza soluzione è la più efficace dal punto di vista del traffico e meno impattante dal punto di vista ambientale. Questo secondo i tecnici. La politica che strumentalizza i problemi per trovare soluzioni fallaci non ci appartiene".

"Accolgo con favore fatto che sarà esaminata dal Comune – ha replicato Orsi - Ma con l'incpit del sindaco 'le risposte corrette ai problemi sono le nostre' è chiaro che il discorso è difficile. E' molto sottile il filo che sta tra il convincimento proprie idee la presunzione di inaffidabilità e voi state dimostrando di averlo superato. Ribadire che c'è strumentalizzazione dei consiglieri in cerca di spazio lo conferma. Andremo avanti con nostre iniziative fino a formale risposta alla nostra richiesta".