Savona, per piazza Mameli l’amministrazione sceglie lo scenario 3 di Sintagma: sarà operativo intorno alla metà di ottobre

L'Amministrazione comunale di Savona ha individuato, tra le varie proposte elaborate da Sintagma per snellire il nodo del traffico di piazza Mameli, lo scenario numero 3. Tale soluzione, visti gli studi di Sintagma, appare la più efficace per quanto riguarda la fluidità del traffico e la migliore sotto il profilo dell’impatto ambientale.

"Avevamo detto che avremmo lavorato pe risolvere il nodo di piazza Mameli – spiega il sindaco Marco Russo – Questa soluzione è il risultato dell'iter avviato con Sintagma ad aprile che ha avuto tutte le cadenze con comunicazioni pubbliche e interlocuzioni con i cittadini. Dopo aver valutato tutti gli aspetti dello studio proponiamo una soluzione ritenuta efficace da Sintagma anche dal punto di vista ambientale. La nostra linea è quella di promuovere la mobilità lenta e sostenibile e ridurre la circolazione delle auto in centro, ma nel contempo favorire chi il centro lo deve attraversare per per necessità, e rendere il percorso più breve e fluido possibile".

Cosa prevede lo scenario n. 3

Doppio senso di marcia su via dei Mille tra via Poggi e via Vegerio con la prosecuzione nella restante parte (quella tra via Poggi e piazza Diaz) a senso unico verso la piazza. Via Famagosta diventa percorribile solo nella direzione verso la Torretta.

Mentre la numero 1 si ritiene che gravi troppo su piazza Diaz e presenti una criticità nella confluenza dei due flussi di traffico in via Cesare Battisti e la numero 2 appesantisca troppo via Vegerio e allunghi il percorso di chi da piazza Mameli deve uscire verso la città, la numero 3 appare, oltre che la migliore secondo i dati tecnici, la più equilibrata nella distribuzione dei flussi di traffico e accorci in maniera considerevole il percorso di chi da Villapiana deve andare alla Villetta o alla Torretta. Inoltre alleggerisce, anche se limitatamente, piazza Diaz.

A partire dal 10 settembre sono stati fatti una serie di incontri sul tema specifico, tra cui quello con Confcommercio, Ascom, Fipe e quello con i sindacati del trasporto pubblico, entrambi estremamente positivi e costruttivi. Sono state anche esaminate le 70 mail arrivate alla casella di posta elettronica dedicata che hanno indicato prevalentemente nella soluzione 3 quella migliore, rappresentando le problematiche da affrontare per ciascuna soluzione. Numerose mail hanno affrontato, più in generale, il tema della mobilità di più ampio respiro e verranno tenute in considerazione per il PUMS.

Per rendere più fluido il percorso, soprattutto dei mezzi pubblici, verranno adottati alcuni limitati correttivi alla carreggiata, in particolare risagomando in misura molto limitata il marciapiede sulla curva tra via Vegerio e via dei Mille.

Si precisa che, in merito al sopralluogo del 23 settembre, era già stata preventivamente accertata la possibilità per gli autobus di effettuare il nuovo percorso prospettato, ma è servito per individuare con esattezza eventuali accorgimenti utili a favorire la manovra, come ad esempio la risagomatura del marciapiede sulla curva tra via Vegerio e via dei Mille.

Tempi di attuazione

Considerato che gli interventi da eseguire sono estremamente limitati, è previsto che la soluzione 3 verrà attuata intorno alla metà di ottobre.

Interventi necessari per applicare lo scenario 3

Autobus linea 5 – intesa con TPL

Verrà mantenuta l’attuale tipologia di autobus elettrici da 8,5 metri. La linea 5 seguirà il nuovo tracciato della viabilità tra piazza Mameli e via Poggi, dunque, anziché fare il tragitto via Battisti-via Pertinace-piazza Diaz-via dei Mille, percorrerà piazza Mameli-via Nazario Sauro-via Vegerio-via dei Mille. Verrà valutata, insieme con Tpl, un’eventuale nuova fermata in sostituzione di quella di piazza Diaz, fermata, quest’ultima, che viene mantenuta, invece, per la linea 15 per la quale non sono previste modifiche di tracciato.

Piazza Diaz

Verrà ridisegnato l’incrocio della piazza per consentire ai mezzi di incanalarsi in maniera più ordinata rispetto a quanto avviene oggi. L’accesso e l’uscita dal parcheggio restano invariati. Si valuterà, in base al tracciamento della segnaletica orizzontale della piazza, la possibilità di ricavare alcuni nuovi posti auto a completamento dell’attuale parcheggio esistente.

Parcheggio piazza Marconi

L’ingresso sarà dal lato di via Brignone e l’uscita da via Mille, invertendo l’attuale senso di marcia della piazza.

Informazione ai cittadini sul sito del Comune

Sono state prese in esame le principali direttrici del traffico cittadino, sia nella condizione attuale sia nello scenario futuro, considerando anche la variabile della chiusura di via Paleocapa nel giorno del mercato. Sul sito del Comune di Savona verranno pubblicati, oltre alla mappa dello scenario 3, i principali percorsi: dalla Torretta a piazza Saffi; dalla Torretta al parcheggio di piazza del Popolo; da piazza Saffi a via Poggi/piazza Diaz; dalla Villetta (via Tagliata) alla Torretta e dalla Villetta a piazza Saffi; la viabilità nei giorni di mercato.

DALLA TORRETTA A PIAZZA SAFFI

Il percorso di circa 860 metri (colore rosso) che passa da via Santa Lucia e via Famagosta non sarà più transitabile. Il tragitto alternativo prevede il passaggio da via Paleocapa, piazza Mameli e via Vegerio percorrendo 865 metri (colore verde).

DALLA TORRETTA AL PARCHEGGIO DI PIAZZA DEL POPOLO

Il tratto di strada che rimane percorribile è di 870 metri, transitando da via Paleocapa e piazza Mameli (colore verde).

Non sarà utilizzabile il percorso di circa 1.500 metri (colore rosso) che attraversa via Santa Lucia, via Famagosta e piazza Saffi.

DA PIAZZA SAFFI A VIA POGGI/PIAZZA DIAZ

L'attuale viabilità di colore rosso che passa per piazza Mameli, che resta percorribile, prevede una distanza di 730 metri per arrivare in piazza Diaz, mentre, con l'introduzione della nuova viabilità (colore verde / azzurro) i metri da percorrere saranno circa 500.

Per quanto riguarda l'arrivo in via Poggi, partendo da piazza Saffi e passando da via Boselli, via Vegerio e via dei Mille, i metri da percorrere saranno circa 435 (colore verde) anziché gli attuali 785 metri ( percorso di colore rosso e arancio) che resta comunque possibile.

DALLA VILLETTA (VIA TAGLIATA) ALLA TORRETTA e DALLA VILLETTA (VIA TAGLIATA) A PIAZZA SAFFI

Provenendo dalla Villetta per andare alla Torretta (colore rosso / magenta) continueranno ad essere utilizzabili due percorsi, scendendo da via Beato Ottaviano ovvero da via Monte Grappa; Per andare in piazza Saffi (colore blu/magenta e azzurro) il percorso lungo via De Marii resta inalterato.

COME CAMBIANO I PERCORSI IN CITTÀ IL LUNEDÌ DI MERCATO O IN OCCASIONE DI ALTRI EVENTI CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DI VIA PALEOCAPA

DALLA TORRETTA A PIAZZA SAFFI

Il percorso di circa 860 metri (colore rosso) che passa da via Santa Lucia e via Famagosta non sarà più transitabile e in caso di fiere, eventi e mercati (ad esempio per la giornata di lunedì) il percorso alternativo, passando da via Pietro Giuria e via Niella, sarà di 1.425 metri (colore azzurro).

DALLA TORRETTA AL PARCHEGGIO DI PIAZZA DEL POPOLO

In alternativa al parcheggio di Piazza Del Popolo, si ricorda che in prossimità della Torretta sono presenti i parcheggi dell'Arsenale, Priamar-Corso Mazzini, e Torre Porto (PARCHEGGI SAVONA).

Il percorso di circa 1.500 metri (colore rosso) che attraversa via Santa Lucia, via Famagosta e piazza Saffi, passando da via Sormano, non sarà più transitabile; in alternativa, passando da via Pietro Giura e corso Ricci si percorreranno circa 1.775 metri (colore azzurro).