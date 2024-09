A Loano inaugurato il point elettorale di Sara Foscolo e Giancarlo Canepa (FOTO)

La campagna elettorale per le elezioni regionali in programma il 27 e 28 di ottobre è ormai entrata nel vivo ed è proprio nella giornata di oggi, lunedì 30 settembre, che i candidati della Lega per il savonese Sara Foscolo e Giancarlo Canepa hanno inaugurato il loro point elettorale di Loano.

“L’ascolto delle persone è sicuramente l’aspetto più edificante di ogni campagna elettorale - le parole dei due candidati - perché oltre ai grandi temi da affrontare, da quello infrastrutturale a quello sanitario, ci sono anche i problemi di tutti i giorni della gente comune di cui la politica deve farsi carico. Per questo motivo è fondamentale restare a contatto con la gente sul territorio”.

Tra i presenti all’inaugurazione del punto di corso Europa 6, allietata dalla presenza degli amici del GREI di Albenga, diversi volti della politica loanese. Dal sindaco loanese Luca Lettieri, al consigliere regionale uscente Brunello Brunetto. Presenti inoltre diversi esponenti dei consigli comunali di Loano e Borghetto, tra loro anche il neo consigliere provinciale Demis Aghittino.