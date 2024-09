Regionali, l'UDC Liguria ha depositato le liste a sostegno di Bucci. Luigi Tezel nominato responsabile della campagna elettorale nel savonese

L'UDC Liguria ha depositato le proprie liste elettorali in tutte e quattro le province liguri a sostegno del candidato presidente Marco Bucci.

"Tutti i nostri candidati sono chiamati a un impegno importante e di grande responsabilità verso i cittadini - si legge nella nota - L'UDC rappresenta l'unico vero centro democratico cristiano e, portatore dei valori cattolici, in politica si prefigge di sostenere, come già dichiarato in passato, alcuni obiettivi per noi primari e fondamentali, ovvero una sanità pubblica ed efficiente, e importanti iniziative sociali a sostegno della natalità, del benessere economico della nostra regione, il supporto alla crescita dei nostri giovani, il sostegno ai nostri anziani e la volontà di dare dignità, cure e sostegno alle persone malate, sole e bisognose".

"Il commissario regionale Umberto Calcagno ringrazia i presentatori delle liste: Paolo Carini per Genova, Anna Panarello per Imperia, Francesco Ponzanelli per La Spezia e Luigi Tezel per Savona, recentemente nominato responsabile della campagna elettorale sulla sua provincia, andando a sostituire in tale compito Roberto Pizzorno".

"Auguriamo i migliori auguri per una campagna elettorale leale e propositiva esclusivamente votata al benessere di tutti i cittadini della nostra amata Liguria", concludono dall'UDC.