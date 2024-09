Rixi: "800mila euro per restauro luoghi di culto in Liguria"

"I luoghi di culto della nostra regione sono un patrimonio inestimabile, la testimonianza concreta delle tradizioni che hanno plasmato la nostra cultura. Con un decreto firmato dal ministro Salvini, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finanzia in Liguria alcuni interventi di restauro e valorizzazione del nostro patrimonio culturale per oltre 800mila euro". Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

"Chiese, abbazie e santuari per le nostre comunità sono simboli identitari che raccontano secoli di arte, architettura e devozione. Custodire i nostri luoghi di culto significa preservare l’anima della nostra storia, affinché il passato continui a ispirare il nostro futuro", conclude Rixi.