Distaccamento piastrelle e assi sul molo ad Albissola, la minoranza chiede un intervento all'amministrazione

Si distaccano le piastrelle in ceramica e le assi in legno della seduta della panchina centrale posizionata sul molo di Sant'Antonio ad Albissola Marina e la minoranza di "Tradizione e Futuro" chiede un intervento dell'amministrazione comunale.

"Si invita, al fine di tutelare l’incolumità dei fruitori della panchina, di porre immediatamente in sicurezza la zona vietando l’accesso alla panchina stessa verificare che non ci siano principi di distaccamento di altre piastrelle e delle assi in legno della seduta della panchina effettuare il controllo di cui sopra anche per la fontana presente sul Lungomare degli Artisti" dicono dal gruppo di opposizione.

La minoranza ha chiesto quindi "quale sia stata l’impresa esecutrice dei lavori; quanto siano costati detti lavori; come l’Amministrazione Comunale intenda procedere nei confronti dell’impresa esecutrice. Si chiede, infine, quale criterio sia stato seguito per la scelta e l’installazione dell’illuminazione sul molo di Sant’Antonio. Nel sottolineare come, questa situazione di incuria, di trascuratezza e di abbandono, possa mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini che quotidianamente raggiungono il molo albissolese per ivi sostare, e non giovi all’immagine ed al decoro di Albissola Marina, si richiede che venga data risposta scritta alla presente interrogazione ed ai quesiti ivi esplicitati".

Non è tardato ad arrivare il chiarimento da parte del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro.

"Sono problemi che conoscevamo già dai primi di agosto, avevo fatto un sopralluogo e avevo constatato dei problemi sulla posa delle assi. Dopo un ulteriore controllo dell'ufficio tecnico avevamo mosso una contestazione per i lavori non eseguiti proprio a regola d'arte - spiega Silvestro - A breve interverranno per ripristinare. Abbiamo fatto levare l'illuminazione a led per evitare che quando rifaranno i lavori venga danneggiata".

L'intervento di riqualificazione delle panche in muratura era stato concluso lo scorso agosto. Oltre all’inserimento dell’impianto di luci a led, Il restyling aveva previsto oltre alle luci a ledi, il posizionamento di un nuovo rivestimento in ceramica artigianale albissolese, l’installazione di nuove doghe delle sedute in materiale plastico riciclato con effetto legno, la realizzazione al piede della prima panca di una nuova piastra sempre in ceramica di Albissola raffigurante una Rosa dei Venti ed infine la collocazione di nuovi pennoni portabandiera.