È nato il Comitato Esercenti di Piana Crixia: "Per valorizzare le bellezze naturali, storiche e culturali del paese"

Nel cuore del piccolo paese di Piana Crixia, un gruppo di commercianti e residenti ha dato vita a una nuova iniziativa che promette di rivitalizzare la comunità. Nasce così il Comitato Esercenti di Piana Crixia, un’organizzazione che si propone di valorizzare il territorio attraverso eventi, attività e un sito web dedicato, 'pianacrixia.eu'. Tale progetto, completamente autofinanziato, rappresenta un’importante opportunità per il nostro comune, invitando tutti a scoprire le meraviglie locali.

"Il sito pianacrixia.eu è stato creato con l’intento di diventare un punto di riferimento per turisti e residenti, fornendo informazioni utili e promuovendo le bellezze naturali, storiche e culturali di Piana Crixia. Tra le principali attrazioni si trova il Parco Naturale Regionale, famoso per il suo monumento naturale, il 'Fungo di Pietra', che incarna l’essenza del nostro territorio. Gli amanti della natura potranno anche esplorare una serie di itinerari e percorsi pensati per escursionisti e ciclisti, completi di mappe interattive e guide dettagliate", spiegano dal Comitato.

Ma il portale non si limita a queste meraviglie naturali; è anche una finestra sulle tradizioni locali. Gli utenti potranno scoprire gli eventi e le manifestazioni che animano il paese, come la tradizionale Fiera del Commercio e dell'Artigianato, e rimanere aggiornati sulle iniziative promosse dalla Pro Loco e dalle associazioni locali.

"'Pianacrixia.eu' offre una navigazione intuitiva e accessibile, con sezioni dedicate agli eventi in programma, alle attività sportive e culturali, e una galleria fotografica che cattura la bellezza del nostro paesaggio".

"L’invito è rivolto a tutti: residenti, turisti e chiunque desideri scoprire il fascino di Piana Crixia. Visitate il sito e condividete questa iniziativa per dare nuova vita al nostro piccolo comune - concludono dal Comitato - Per ulteriori informazioni o per contattare il comitato, potete scrivere all’indirizzo email vivi@pianacrixia.eu".