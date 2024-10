Albenga e Alassio insieme per valorizzare la via Iulia Augusta. Cangiano: "Sinergia è la chiave per ottenere i migliori risultati"

“Una bellissima notizia”. È con queste parole che il candidato consigliere regionale, Giorgio Cangiano, ha annunciato un nuovo progetto incentrato sulla via Iulia Augusta.

La storica “strada romana”, percorso mozzafiato a metà tra mare e montagna, sarà infatti protagonista di un’iniziativa che mira ad una sua ulteriore valorizzazione.

“Albenga e Alassio, - ha spiegato Cangiano, - sono riuscite ad ottenere un importante finanziamento dalla Compagnia di San Paolo, pari a 250mila euro, per un progetto importante, del valore complessivo di 400mila euro”.

Sono previsti, tra gli interventi: la risistemazione del tratto iniziale (lato Albenga), in accordo e sotto il controllo della Soprintendenza, la realizzazione di una nuova cartellonistica ed azioni di sistemazione del percorso e di tutela della macchia mediterranea, che ne fa da cornice.

“La via Iulia Augusta è una delle eccellenze del ponente ligure, - ha proseguito Cangiano. - È un punto di riferimento a livello storico e turistico. L’obiettivo è valorizzarla ulteriormente. In tantissimi, a piedi e in bicicletta, la affollano tutto l’anno: un percorso in cui si respira la storia, stando a stretto contatto con la natura, mentre il mare e l’isola Gallinara fanno capolino tra gli alberi, offrendo lo sfondo perfetto a questo scenario”.

Il progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione tra i Comuni di Albenga e Alassio: “È questa la ricetta su cui puntare. Sinergia costante tra enti, auspicabilmente sotto la necessaria regia della Regione che sia da stimolo e incentivo per unire capacità ed eccellenze delle varie realtà. Questo è il modo di lavorare che dobbiamo portare avanti a tutti i livelli: solo insieme, unendo le forze, si riescono ad ottenere i risultati migliori”, ha concluso Giorgio Cangiano.