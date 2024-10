Regionali, Lessi (Pd): "Le imprese portuali della provincia di Savona chiedono semplificazioni e una regia nazionale"

La candidata alle regionali del Pd Aurora Lessi interviene sull'autonomia differenziata e sulle ricadute che potrebbe avere sull'economia portuale, fondamentale per il territorio del Savonese e dell'intera regione

"Il centrodestra ligure, in linea con il Governo – spiega Lessi", sostiene l'autonomia differenziata per i porti, ma questa visione rischia di non cogliere le reali necessità del settore. Le imprese portuali della provincia di Savona chiedono semplificazioni e una regia nazionale, piuttosto che un ulteriore frazionamento che potrebbe compromettere la competitività degli scali".