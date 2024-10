Cara maestra: la storia di Gemma Frumento, 104 anni, e delle sue alunne che si frequentano ancora dopo 60 anni

E' quel legame forte e indissolubile che si crea con chi per te è stato non solo maestro di scuola ma di vita. E' questo il filo invisibile che lega le ex alunne della scuola elementare di Vado alla maestra Gemma Frumento in Pasqualini.

Ogni anno, più volte l'anno, le ex alunne classe 1954 la incontrano di fronte a caffè e pasticcini per trovarsi, parlare, condividere non solo i ricordi del passato ma anche il presente. E in quelle conversazioni la maestra Frumento continua ad essere fonte di insegnamento per le sue ex alunne ormai settantenni.

Non tutte vivono a Vado e nel Savonese, alcune di loro si sono trasferite in altre regioni, ma se non possono esserci fisicamente almeno ad uno degli appuntamenti annuali, c'è la tecnologia che aiuta, con le videochiamate.

"Abbiamo frequentato la scuola elementare a Vado – spiega Mariella Tissoni, una delle ex alunne – noi della classe femminile avevamo la maestra Gemma Frumento in Pasqualini e i maschi avevano il maestro Bruno Pasqualini. Abbiamo sempre mantenuto i contatti con la nostra maestra e se possiamo la incontriamo anche più volte l'anno. Lo scorso 28 settembre è stato un incontro speciale perché abbiamo festeggiato il suon compleanno. Le abbiamo regalato dei fiori e un libro che ha apprezzato molto. E' sempre una forte lettrice e molto attaccata alla cultura".

Negli incontri ad essere oggetto di discussione è più il presente dei ricordi passati, con la maestra che si informa sulle famiglie delle sue alunne, i loro figli e nipoti. "La sua gioia di vivere è contagiosa e un insegnamento che portiamo con noi da sempre – prosegue Mariella Tissoni – questo suo attaccamento alla vita, che manifesta con serenità, gioia e accettazione di tutto quello che il mondo le ha dato e le può ancora mandare, l'accettazione delle prove che la vita le ha riservato sono una cosa unica. E' questo il suo insegnamento che ci accompagnerà sempre".