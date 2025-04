Perturbazione atlantica, sul Savonese arrivano le piogge: il meteo per il weekend che anticipa la Pasqua

Sarà caratterizzato, nel Savonese, dall'avvicinarsi di una perturbazione atlantica il fine settimana che anticipa quello di Pasqua.

Fine settimana che aprirà un periodo all’insegna del tempo instabile sulla nostra provincia e più in generale su tutta la Liguria, con condizioni meteo da monitorare e precipitazioni previste nei prossimi giorni.

Un progressivo peggioramento delle condizioni meteo è atteso sul Savonese a partire da sabato 12 aprile. Dopo una parentesi relativamente stabile, sulla Liguria si affaccia infatti una nuova fase perturbata che, secondo il bollettino diramato da Arpal nelle scorse ore, condizionerà il tempo fino ad almeno metà della prossima settimana.

Per quest'oggi, sabato 12 aprile, cielo molto nuvoloso o coperto sul Centro-Ponente della regione. In particolare sul Savonese sono attese deboli pioviggini, in un contesto di scarsa escursione termica e venti sudorientali in rotazione da est e nordest in serata. Il mare, inizialmente poco mosso, tenderà a diventare mosso nel corso del pomeriggio, specie sul Ponente e successivamente anche sul Levante. Le temperature minime saranno in lieve aumento, mentre le massime resteranno stazionarie.

Da domenica 13 aprile si apre una fase decisamente più instabile, dovuta all’avvicinamento di una saccatura atlantica che porterà aria caldo-umida da sudovest. Il cielo sarà coperto già dalla notte, con precipitazioni diffuse in estensione da Ponente a Levante, sebbene di debole intensità. Nel pomeriggio si prevede una breve pausa dei fenomeni sul Ponente, mentre sul Levante le piogge potrebbero intensificarsi. Dalla serata, il maltempo tornerà a interessare tutta la regione, con precipitazioni più diffuse e anche moderate sul Centro-Levante. I venti soffieranno tra deboli e moderati, settentrionali sul Centro-Ponente con locali rinforzi, orientali sul Levante. Il mare sarà molto mosso già dal mattino sul Ponente, con un’estensione del moto ondoso anche al Levante nel pomeriggio.

L’inizio della nuova settimana conferma l’impronta perturbata. Lunedì 14 aprile è prevista una giornata grigia e piovosa, con precipitazioni diffuse e persistenti, a tratti di moderata intensità. I venti saranno settentrionali, anche forti, mentre le temperature rimarranno stabili e senza particolari variazioni tra giorno e notte. La tendenza per i primi giorni della Settimana Santa è quella di tempo che resterà instabile, con cieli coperti e piogge di varia intensità, con la giornata di mercoledì 16 aprile che potrebbe essere la più critica della settimana con l'attesa di un nuovo peggioramento con piogge diffuse e persistenti su tutto il territorio regionale, possibili temporali e temperature in diminuzione.