Nuova ciclabile ad Andora, iniziata la posa della pavimentazione speciale

E’ iniziata nella giornata di ieri (1 ottobre, ndr) la posa del tappeto colorato della pista ciclabile di Andora in corso di realizzazione sul vecchio tracciato ferroviario.

E’ una fase importante di un cantiere in cui stanno operando contemporaneamente più ditte con l’obiettivo di stendere il nastro colorato di pari passo con la fine delle singole lavorazioni in corso sul sedime che corre fino alla nuova stazione ferroviaria.

“La posa del tappeto colorato della nostra pista ciclabile, che arriverà velocemente fino al dismesso passaggio a livello all’altezza di piazza Santa Caterina, è un passo fondamentale verso la realizzazione di questa infrastruttura importante sia dal punto di vista urbanistico che turistico – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis nel corso di un sopralluogo con l’architetto Paolo Ghione RUP dei lavori – Per accelerare il completamento dei lavori, più squadre stanno operando simultaneamente lungo il vecchio tracciato. Nella zona di levante, sta proseguendo la stabilizzazione del fondo che copre le nuove tubazioni dell’acquedotto e Rivieracqua sta completando gli interventi, chiusi i quali, sarà possibile stendere il binder nero e successivamente il manto definitivo colorato. Obiettivo è rendere la pista accessibile ai cittadini e ai turisti nel più breve tempo possibile”.

Nei progetti dell’Amministrazione Demichelis, la ciclopedonale migliorerà anche l’assetto urbanistico della zona di ponente e la qualità di vita degli Andoresi. Nell’ambito degli interventi annunciati, questa mattina, la Giunta comunale ha, inoltre, ha approvato il Documento di indirizzo di progettazione per la realizzazione di un ulteriore attraversamento della ciclopedonale che permetterà il collegamento diretto fra via Marchese del Vasto e via Carminati.

“Questo attraversamento risponde a una esigenza da lungo tempo espressa dai residenti della zona che, per arrivare al centro di Andora, oggi hanno a disposizione solo uno stretto sottopassaggio ferroviario oppure devono fare un percorso più lungo che passa dal fondo di via Cavour o dalla parte opposta, sulla via Aurelia” ha aggiunto il primo cittadino Demichelis .

La pista sarà integrata con la passeggiata a mare a ponente e con il tessuto urbano, grazie anche agli altri punti di accesso: oltre alla rampa già realizzata al fondo della passeggiata a mare, una piccola rampa sarà realizzata in corrispondenza dell’Istituto Sacra Famiglia, una seconda di dimensioni maggiori nei pressi via Marchese del Vasto. Ci sarà una scala di accesso in via del Poggio e una seconda in corrispondenza della zona di vicolo delle Vignette.