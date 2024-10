Noli, il 4 ottobre "Concerto della Pace" nella cattedrale di San Pietro

Venerdì 4 ottobre, alle ore 21:15, presso la cattedrale di San Pietro in Noli, si terrà il “Concerto della Pace” in occasione della festività di San Francesco, ultimo evento della rassegna "Musica e Santi" 2024.

La serata, organizzata dalla Filarmonica "Amici dell’Arte" di Noli, vuole porre in evidenza alcune musiche, e soprattutto canzoni, che hanno come tema la pace, o comunque il rifiuto della violenza e del ricorso alle armi. Dopo un doveroso ricordo di Francesco, santo e patrono d’Italia, che per eccellenza scelse la pace, la non violenza e la povertà come stile di vita, la serata, presentata da Mauro Barbieri, proseguirà con canzoni, letture e brani musicali interpretati da Marta Giardina e il gruppo "Mal d’Estro Ensemble".

Cerchiamo di capire di più su questo evento direttamente dalle parole di Claudio Massola, direttore artistico della Filarmonica "Amici dell’Arte" di Noli: "Dopo il successo del Concerto per la Pace, che abbiamo contribuito a organizzare lo scorso aprile in S. Andrea a Savona, tutti noi, musicisti, organizzatori e promotori dell’evento, abbiamo pensato che sarebbe stato molto bello ripetere questa esperienza, magari aggiungendo alcuni contenuti che, per fortuna, non mancano mai su questo tema. Siamo così arrivati a questa serata del 4 ottobre che, sottolineo, tutti i musicisti hanno voluto offrire gratuitamente per non far mancare un altro momento di riflessione sulla pace. Un evento dove parola e musica avranno la possibilità di parlare ancora alle persone del pubblico, ai giovani delle scuole e a chiunque non voglia 'abituarsi' a quello che stiamo sentendo e vivendo ormai ogni giorno, dove in molte parti del mondo il ricorso alle armi e alla violenza è diventato una consuetudine.

Per questo, la Filarmonica di Noli ha chiesto e ottenuto con entusiasmo la partecipazione della Caritas Diocesana di Savona-Noli, dell’Officina della Pace di Savona, e ha presentato il progetto anche all’Istituto Comprensivo di Spotorno-Quiliano, affinché nei prossimi anni si possa contare sulla loro partecipazione attiva", ci ha comunicato il direttore artistico della rassegna Claudio Massola.

Il progetto è stato inserito nelle attività ordinarie svolte a Noli dalla Filarmonica con il patrocinio e un contributo del Comune di Noli. La serata musicale in cattedrale, che comprenderà letture, brani e canzoni di I. Fossati, L. Dalla, L. Cohen, F. De André, D. Modugno, G. Gaber e A. Vivaldi, è l’ultima dei cinque eventi della rassegna "Musica e Santi", iniziata il 29 giugno in occasione della festa di San Pietro (Trio da Camera), proseguita per la festa patronale di Sant’Eugenio (Recital di Violino), la festa dell’Assunta in agosto (Concerto per Pianoforte e Harmonium) e il concerto in occasione di San Paragorio (Trio da Camera) lo scorso 7 settembre.

La rassegna ha avuto un incredibile successo di pubblico, con una media di oltre 200 persone a concerto, a testimonianza che, quando ci sono occasioni per parlare seriamente al cuore e alla mente delle persone, la risposta e l’interesse del pubblico non tardano ad arrivare.

Concerto della Pace

Canzoni e testi di vari autori e cantautori, che hanno come protagonista la pace e la filosofia della non violenza.

Gruppo "Mal d’Estro Ensemble":

Marta Giardina, voce

Alessandro Delfino, pianoforte

Marco Pizzorno, chitarra acustica

Bruno Giordano, sassofono e clarinetto

Claudio Massola, clarinetto basso e flauti barocchi

Leonardo Saracino, percussioni

Evento organizzato dalla Filarmonica "Amici dell’Arte" Noli in collaborazione con la Parrocchia di Noli, Officina della Pace di Savona, Caritas Diocesana, Noli Social Club, Comune di Noli e Officina Musicale del Golfo. Ingresso libero.