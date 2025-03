Savona, investito in corso Ricci: morto un sessantenne travolto da un veicolo

AGGIORNAMENTO DELLE 14.30 : Riaperto il tratto in Corso Ricci tra via Aglietto e via Don Minzoni.

----

Tragedia a Savona poco prima delle 13:00. Un pedone è stato infatti investito in Corso Ricci da un'auto elettrica di piccola cilindrata.

Nonostante il trasporto d’urgenza all’ospedale San Paolo in codice rosso, Yosry Fanimabdou Aboumostafa, di origine egiziana e della leva 1962, è venuto a mancare dopo l'impatto col veicolo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i militi della Croce Bianca di Savona con l’ambulanza, i sanitari del 118 a bordo dell’automedica, gli agenti della polizia locale per gestire il traffico, la polizia stradale per i rilievi del caso e i vigili del fuoco.