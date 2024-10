Loano, minoranza critica sulla programmazione: voto contrario in Consiglio comunale

"Mancata programmazione delle isole ecologiche che si sono formate questa estate per lo spostamento dei cassonetti - ha sottolineato a tal proposito il consigliere Giovanni Tognini - Si è aumentato il degrado, la mancata pulizia, i cassonetti sono tutt’ora aperti e non garantiscono il corretto conferimento".

"La viabilità a Loano continua a mostrare problemi - evidenzia invece il consigliere Giuseppe Rembado - Le continue interpellanze sul semaforo per esempio di avviso del passaggio a livello chiuso di Via Trento e Trieste sono rimaste inevase. In più si somma il problema dei cantieri autostradali e di un mancato coordinamento in caso di code, con Loano paralizzata dal traffico".