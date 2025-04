Porta a porta, Sinistra per Savona: "Comprendiamo le difficoltà, ma è un passaggio fondamentale per il futuro della città"

"Negli ultimi giorni, il dibattito sul nuovo sistema di raccolta rifiuti ha acceso il confronto in città. Comprendiamo alcuni dubbi e difficoltà iniziali che i cittadini hanno espresso negli incontri organizzati da SEA-S, ma siamo convinti che si tratti di un passaggio fondamentale per il futuro di Savona, che ci allinea alle altre città italiane ed europee".

Cosi commenta il gruppo consiliare "Sinistra per Savona" che aggiunge: "Partiamo da una situazione di grave ritardo, che penalizza ognuno di noi: Savona ha una percentuale di raccolta differenziata troppo bassa rispetto alla media regionale ed è l'unico comune della provincia che utilizza ancora i cassonetti aperti, diventati spesso ricettacoli di ingombranti e rifiuti abbandonati. Il sistema adottato, il porta a porta, è stato definito con il Piano Contarina, approvato nel 2021, sulla cui base è stata fatta la gara d'appalto che oggi SEA-S si appresta ad applicare. Il porta a porta non è una scelta arbitraria: è il modello previsto dal piano industriale e dal bando di gara, vincolante per l'azienda e per il Comune. Eventuali modifiche sono possibili solo entro margini molto ristretti, per evitare di invalidare la gara".

"Il sistema porta a porta che entrerà in funzione a Savona è lo strumento più efficace per fare un balzo in avanti di 15/20 punti percentuali in breve tempo, avendo finalità specifiche per la salvaguardia dell’ambiente: a) diminuire le quantità di rifiuti da avviare a smaltimento; b) favorire la valorizzazione dei materiali riutilizzabili attraverso il loro recupero e trattamento; c) ridurre la pericolosità dei rifiuti non recuperabili, assicurando maggiore tutela della salute e dell’ambiente; d) favorire il recupero di materiali ed energia anche nelle fasi di smaltimento finale".

"Siamo consapevoli del fatto che ogni cambiamento nella raccolta può far sorgere nei cittadini dubbi e perplessità e, per questo, è in corso un'azione capillare di informazione e supporto. Inoltre, SEA-S sta completando i sopralluoghi condominio per condominio per trovare soluzioni adeguate alle diverse criticità.

Nel frattempo, l'azienda ha già assunto impegni importanti, tra cui la pulizia periodica dei cassonetti condominiali e la consegna a domicilio dei kit per le persone che soffrono di difficoltà motorie", proseguono.

"Sappiamo che servono ancora risposte su alcuni punti chiave: come garantire un'informazione capillare ai cittadini, come gestire le esigenze di anziani e turisti, quale politica adottare per contrastare l'abbandono dei rifiuti e, soprattutto, quando entrerà in vigore la tariffazione puntuale, che premierà i cittadini più virtuosi. L'obiettivo della nostra Amministrazione, oltre a migliorare la qualità della raccolta, è quello di tutelare l’ambiente e assicurare il decoro cittadino, dal centro ai quartieri. Questo percorso richiede tempo e, soprattutto, implica la collaborazione tra SEA-S, il Comune e tutti i cittadini. Solo attraverso questo percorso virtuoso porteremo benefici concreti per la nostra città. L'amministrazione e SEA-S stanno lavorando per affrontare tutte le criticità e garantire un passaggio graduale e il più possibile efficace", concludono dal gruppo consiliare "Sinistra per Savona".