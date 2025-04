Frana a Giustenice: in arrivo una strada provvisoria con semaforo intelligente

A Giustenice la Sp 24 rimane chiusa al traffico nel tratto compreso tra il km 4+600 e il km 5 a causa di uno smottamento franoso che ha interessato l’area dell’entroterra pietrese. Nella giornata di ieri sopralluogo sul posto da parte del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, accompagnato dal sindaco Mauro Boetto.

"L'unica soluzione possibile, considerati i tempi che si prospettano per l’intervento di messa in sicurezza del versante interessato dallo smottamento, è la costruzione di un bypass stradale che aggirerà il tratto chiuso alla viabilità – spiega Vaccarezza – La deviazione prevista avrà una lunghezza di circa 50 metri e la viabilità sarà regolata con un semaforo intelligente, garantendo quindi una circolazione funzionale alle esigenze dei flussi di traffico".

Proprio nella giornata di oggi, in sede provinciale, verrà presentato il progetto per la strada provvisoria, che sarà realizzata con le risorse stanziate in regime di somma urgenza.

"L’obiettivo è iniziare già all’inizio della prossima settimana e concludere i lavori entro Pasqua – ha aggiunto Vaccarezza – Successivamente si potrà valutare e operare in prospettiva per un ripristino della provinciale, con le opportune tempistiche che sono condizionate dall’instabile situazione delle diverse e ampie porzioni di terreno soggette alla frana".

"Un particolare ringraziamento al consigliere regionale Angelo Vaccarezza per la vicinanza dimostrata alla comunità di Giustenice" ha dichiarato, al termine del sopralluogo, il sindaco Boetto.