Regione, un milione di euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati

Ammonta a un milione di euro la disponibilità economica della Regione Liguria per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati. Lo ha annunciato oggi, in una riunione condivisa con Anci, amministratori e Consulta regionale sull'handicap, l'assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di illustrare e pubblicizzare al massimo questa importante opportunità che può dare un supporto concreto a tanti cittadini liguri.



"Abbiamo queste risorse a disposizione, la volontà della Regione Liguria è quella di sfruttarle al meglio per dare aiuto ai cittadini con disabilità non lasciando nessuno indietro - dichiara l'assessore regionale Scajola -. Per fare ciò serve l'appoggio dei Comuni che, con l'incontro odierno, abbiamo voluto sensibilizzare affinché promuovano sul territorio questa opportunità. In contemporanea stiamo lavorando per semplificare al massimo le procedure, siamo insomma a totale disposizione dei Comuni. Sono convinto che lavorando sinergicamente si possano sostenere concretamente coloro che più ne hanno bisogno".



Da segnalare che i cittadini o gli amministratori di condominio possono presentare le proprie domande ai Comuni che, a loro volta, devono trasmetterle alla Regione Liguria per ricevere i finanziamenti. Le richieste dovranno essere inviate entro il mese di ottobre.