"Sulla Cattiva Strada", un dibattito ad Albenga sulla crisi della viabilità ligure

Un incontro per fare il punto sulla difficile situazione della viabilità ligure. Le infrastrutture e la mobilità nel Ponente Ligure saranno al centro del dibattito "Sulla cattiva strada", organizzato dal circolo Pd di Albenga in collaborazione con il circolo di Cisano. L'incontro si terrà sabato 5 aprile alle ore 11 presso l’auditorium San Carlo e vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti di categoria che analizzeranno lo stato delle strade, autostrade e ferrovie della regione.

A moderare l'evento sarà Emanuele Parrinello, segretario provinciale del Pd di Savona, mentre tra gli interventi previsti figurano Alessandro Berta, direttore Unione Industriali Savona e vice presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria; Andrea Pasa, segretario Cgil Savona; Carlo Scrivano, direttore Unione Provinciale Albergatori Savona; Aldo Alberto, presidente nazionale Associazione Florovivaisti Italiani; Valentina Ghio, vice presidente gruppo Pd Camera dei deputati.

L’evento nasce dalla necessità di porre l'accento su una problematica ormai cronica: la situazione critica delle infrastrutture liguri. "Siamo tutti consci del perdurare della situazione critica relativa allo stato delle infrastrutture in Liguria, mi riferisco alle nostre strade, autostrade e ferrovie. Purtroppo, ormai le code dei cantieri infiniti non fanno più notizia, ma hanno reso la Liguria la barzelletta d’Italia. Non si tratta solamente delle ore passate fermi in treno o in macchina, ma del perdurare di una situazione che ha danneggiato e danneggia imprese e turismo e che sta causando un forte impatto negativo sul PIL della nostra regione", commentano dal Pd.

L'incontro sarà seguito da un rinfresco, offrendo ai partecipanti un'ulteriore occasione di confronto e discussione.