Dopo 55 anni di attività, verso la chiusura lo storico negozio 'Evelina Enrico' ad Albenga

Chiuderà, anche se non si sa ancora quando di preciso, lo storico negozio di casalinghi “Evelina Enrico” in viale Pontelungo ad Albenga. Per i titolari Evelina Enrico e Alfredo Tobia, è arrivato il momento di godersi il meritato riposo, dopo una vita di impegno.

Non riuscirà quindi a raggiungere il traguardo dei 100 anni di attività il negozio che verrà chiuso “con dispiacere, purtroppo ora non ci sono davvero più le condizioni per restare aperti”. Ma non vogliono fissare date, probabilmente, come è comprensibile, è un distacco doloroso.

“Abbasseremo le serrande definitivamente appena riusciremo, non crediamo di farcela per fine anno”. Intanto hanno avviato la liquidazione per svuotare i locali e vendere le ultime scorte, ma anche "per salutare i nostri clienti di sempre".