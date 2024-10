Maria Montessori: la lungimiranza del pensiero. A Finale un incontro dedicato alla straordinaria figura dell'educatrice

"Maria Montessori: la lungimiranza del pensiero". Questo il titolo dell'incontro pubblico organizzato per la giornata di mercoledì 16 ottobre, alle 16:30, nella prestigiosa sede dell’Auditorium "Destefanis" di Santa Caterina presso il Complesso Monumentale di Finalborgo (gentilmente concesso dal Comune che patrocina l’iniziativa) dalla Sezione Soci Coop Liguria di Finale Ligure insieme con l’Associazione Emanuele Celesia.

L’incontro intende tracciare il ritratto di una donna straordinaria che seppe affermarsi in un'epoca caratterizzata da un'egemonia culturale prevalentemente maschile; educatrice, pedagogista, neuro-psichiatra infantile, scienziata, filosofa, è conosciuta per il suo innovativo modello educativo, applicato in tutto il mondo, ma meno per il suo impegno e i traguardi ottenuti nel campo dell'emancipazione femminile.

La relatrice Roberta Grossi è presidente dell’Associazione "Emanuele Celesia", attiva dal 2012 con l’obiettivo di preservare e diffondere il patrimonio storico e culturale del Finalese e di valorizzare la bellezza dell'arte e della cultura in ogni sua espressione, anche oltre i confini del territorio.

Nell’occasione saranno presentati i percorsi didattici Saperecoop 2024/2025 rivolti gratuitamente da Coop Liguria al mondo della scuola e sarà disponibile la guida ai programmi.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e si concluderà con un rinfresco realizzato con il socialbar NonUnoMeno.