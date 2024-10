Elezioni regionali, Rinaldi (Vince Liguria): “Morra si vergogni, attacco a Bucci indegno e inopportuno”

“Le affermazioni di Morra, che ha paragonato l'attuale sindaco di Genova e candidato a presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a Jole Santelli, governatore della Calabria deceduta durante il proprio mandato a causa di un tumore testimoniano un livello politico che non si può e non si deve raggiungere. Le condizioni di salute di una persona non devono essere argomento di una discussione politica, si parli di temi come salute, infrastrutture, industria, ecc. ma non di affermazioni oltraggiose che ledono tutte le persone che in questo momento stanno combattendo una battaglia personale”, così in una nota Lorenza Rinaldi candidata al consiglio regionale nella lista Vince Liguria Bucci Presidente.