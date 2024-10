Invernizzi (FdI): "L’esempio di Alassio da portare in Regione, opere infrastrutturali concrete per far crescere la Liguria"

Rocco Invernizzi ha dimostrato, negli anni di amministrazione alassina, di saper gestire con competenza e responsabilità il settore dei lavori pubblici, con progetti che guardano al futuro, sempre nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e di una valorizzazione del nostro territorio.

Il candidato Invernizzi ha realizzato importanti progetti infrastrutturali, migliorando in modo significativo il volto della città e la qualità della vita dei cittadini. Invernizzi afferma: "L'amministrazione di Alassio si è sempre distinta come un'amministrazione del fare e non del dire, concentrata su risultati concreti piuttosto che sulle promesse, e questo approccio intendo portarlo avanti anche in Regione".

Grazie al sostegno della Regione Liguria, del Ministero e all’ottimizzazione dei fondi comunali, Alassio ha visto una significativa crescita urbanistica, turistica e sociale. Oltre ai nuovi progetti, sono stati realizzati importanti interventi di rifacimento e riqualificazione delle infrastrutture esistenti, necessari per migliorare la funzionalità della città e valorizzare il suo patrimonio, garantendo una migliore qualità della vita ai cittadini. Interventi che devono avere come base una progettazione strategica anche in un’ottica più ampia, più regionale.

"Infatti, afferma Rocco Invernizzi, ho subito condiviso le idee progettuali di Marco Bucci, che includono una rete integrata di infrastrutture stradali e ferroviarie. Resta di fondamentale importanza il completamento del raddoppio ferroviario tra Finale Ligure e Andora, argomento sul quale la Regione ha speso moltissimo in incontri e tavoli tecnici, e credo che sia necessario proseguire su questa strada per arrivare a una conclusione positiva della vicenda. Crediamo poi nel potenziamento dell'Aurelia bis, che possa decongestionare la rete autostradale ormai al collasso. L’Aurelia Bis del Ponente diventerà una superstrada moderna, nel pieno rispetto dell’ambiente".

Per Invernizzi, gli altri snodi strategici sui quali porre le basi per una corretta visione infrastrutturale sono il potenziamento dei collegamenti attraverso il Colle di Tenda, l’adeguamento della statale 28 in Valle Tanaro per agevolare il flusso veicolare tra Piemonte e Riviera di Ponente, insieme alla realizzazione del collegamento Armo-Cantarana. Tutti interventi che devono far parte di un programma infrastrutturale ambizioso, sul quale la Regione dovrà mantenere un ruolo di coordinamento tecnico per ridurre i disagi ai cittadini.

"In questo contesto, il candidato presidente Bucci ha inoltre dichiarato di voler investire 1 miliardo di euro per la prevenzione dei dissesti idrogeologici, con particolare attenzione all’entroterra, un tema chiave per la protezione del territorio ligure. Bucci ha illustrato anche un ambizioso piano per la blue economy, puntando a replicare su tutta la Liguria il modello di successo sviluppato a Genova in termini di trasporti marittimi e turismo", sottolinea Invernizzi.

Ora, come candidato consigliere, dichiara: "Con la fiducia dei cittadini, in Regione, continuerò a lavorare con lo stesso impegno e la stessa passione, per tutta la Liguria. Porterò con me il mio bagaglio di esperienze amministrative e la mia determinazione, per continuare a migliorare il territorio e rispondere alle esigenze dei cittadini. Non si tratta solo di opere pubbliche, ma di infrastrutture che sono fondamentali per incentivare e agevolare il turismo, settore cruciale per la nostra regione".

Di seguito, i principali interventi già portati a termine o in corso di esecuzione nel comune di Alassio: