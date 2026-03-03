Celle Ligure revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini e la conferisce a Pertini

Nel corso della predisposizione della delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria al Presidente Sandro Pertini, l’amministrazione comunale di Celle Ligure ha avviato una verifica storica sugli eventuali conferimenti analoghi avvenuti in passato.
"Grazie alla collaborazione dell’ex vicesindaco Michele Manzi, profondo conoscitore della storia cittadina, è stata rinvenuta la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 maggio 1924 con la quale veniva conferita la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, come avveniva in quegli anni in numerosi Comuni italiani", spiega il sindaco Marco Beltrame.
"Alla luce di tale ritrovamento, l’amministrazione proporrà al prossimo Consiglio comunale — la cui convocazione deve essere ancora calendarizzata — la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini e il contestuale conferimento della cittadinanza onoraria al Presidente Pertini".
"Con questo atto, il Comune intende riaffermare con chiarezza la propria adesione ai valori della democrazia, dell’antifascismo e della Costituzione repubblicana, che trovano nel Presidente Pertini una delle più alte e riconosciute espressioni istituzionali", conclude Beltrame.