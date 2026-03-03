Finale, il Pd si unisce all'appello di Stella e rilancia: "Sia conferita la cittadinanza onoraria al Presidente Pertini"

Un appello all’intero Consiglio Comunale, non solo all’Amministrazione cittadina, per conferire, sulla scia della proposta lanciata dal sindaco di Stella ad Anci, la cittadinanza onoraria di Finale Ligure al presidente Sandro Pertini nell’anno dell’anniversario numero 130 dalla sua nascita.

La richiesta di aderire all’iniziativa partita dal Comune natale dell’ex Capo dello Stato arriva dal circolo del Partito Democratico locale, con una lettera dove non si chiede solamente di riconoscere così ufficialmente come quella di Pertini sia stata una figura “tra le più alte e rappresentative della storia repubblicana italiana”, ma anche di riconoscere e rimarcare gli stessi valori “in un tempo in cui il rapporto tra cittadini e istituzioni necessita di essere costantemente rafforzato”.

I dem finalesi, nella loro lettera a sindaco e parlamentino finalese, rimarcano l’esempio “straordinario di integrità morale, coraggio civile e fedeltà ai principi costituzionali” che è stato il presidente, dichiaratosi sempre antifascista e che in vita fu “partigiano, più volte incarcerato e confinato durante il regime, dedicò l’intera vita alla difesa della libertà, della democrazia e della giustizia sociale”.

“La sua Presidenza seppe incarnare un legame autentico tra le istituzioni e il popolo italiano, in anni complessi e drammatici per il nostro Paese. Con il suo stile diretto, la sua sobrietà e la sua profonda umanità, Pertini contribuì a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche, rappresentando un punto di riferimento morale trasversale alle appartenenze politiche - ricordano ancora dal circolo Folco - Conferire la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini significa riaffermare l’adesione convinta ai valori della Costituzione, trasmettere alle nuove generazioni l’importanza dell’impegno civile e della partecipazione democratica, onorare una figura che ha saputo essere Presidente di tutti, simbolo di unità nazionale e le sue idee antifasciste e democratiche”.

L’appello all’Amministrazione e ai consiglieri tutti, non avendo il Pd un suo rappresentante in Consiglio, è di unirsi ad altri Comuni che stanno agendo in tal senso. “In un tempo in cui il rapporto tra cittadini e istituzioni necessita di essere costantemente rafforzato, la memoria e l’esempio di Pertini costituiscono un patrimonio prezioso da custodire e valorizzare - concludono - Siamo certi che questa proposta possa trovare ampia condivisione all’interno del Consiglio Comunale, nel segno dei valori comuni che fondano la nostra Repubblica”.